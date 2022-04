La vida de Tamara Falcó: la hija de Isabel Preysler enamorada de la cocina y marquesa de Griñón

Como todos los jueves, Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val se sentaban junto a Pablo Motos para ofrecer una tertulia de lo más interesante. La hija de Isabel Preysler cada vez se siente más a gusto con sus faceta como colaboradora, aunque nunca sin perder su forma de ser peculiar que tanto la caracteriza. Este jueves 28 de abril, la marquesa de Griñón ha actualizado el estado de salud de Mario Vargas Llosa, que se recupera en casa tras haber pasado un duro contagio de covid.

Nada más salir del hospital, el novio de Isabel Preysler posaba muy recuperado con sus hijos Álvaro, Morgana y Gonzalo. Ya en casa y en las mejores manos, Tamara Falcó ha contado que se va recuperando estupendamente. "Fue un susto, pero ya está bien. Tiene una fuerza brutal y a los cuatro días ya estaba en casa tras haber superado una neumonía bilateral. También pasó la covid mi madre, pero ya están todos fenomenal", señalaba la colaboradora.

Antena 3

Al parecer, según desvelaba la propia Isabel Preysler en exclusiva a '¡Hola!', ella también se contagió de covid. Mientras los dos sufrían la enfermedad, tomaron la decisión de pasarlo separados, algo que les costó bastante ya que suelen pasar todo el día juntos.

El presentador ha aprovechado lo dicharachera que estaba la colaboradora y le preguntaba si, en alguna ocasión, había sufrido un lapsus curioso. "¡Ya lo sabes, está en el guion!", le contestaba enseguida Tamara. "En una ocasión me subí a un avión que no era. Fui hasta mi asiento y había una señora en él, hablamos con la azafata y ella se dio cuenta de que mi billete era para Montevideo y ese avión, iba a Buenos Aires", recordaba la marquesa.

