Luis Medina se cita con Isabel Rábago. El pasado 28 de abril, el hijo de Naty Abascal y la periodista compartieron mesa en una terraza de Madrid y, aunque no ha trascendido el motivo de su quedada, parece ser que la colaboradora quería resolver algunas dudas sobre las últimas noticias aparecidas tras la declaración de Luis Medina ante el juez por un presunto delito de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales por el escándalo de la venta de mascarillas al ayuntamiento de Madrid.

Antes de quedar con Isabel Rábago, Luis Medina se acercó a un cajero automático cercano, un detalle que ha llamado la atención ya que el juez no pudo embargarle las cuentas porque solo tenía 247 euros en el banco. ¿Quería sacar dinero o comprobar si había cambiado su saldo? Tras su visita al cajero, Luis se sentó con Isabel Rábago para charlar sobre su situación actual ya que, tras su declaración, el juez le ha retirado el pasaporte y deberá acudir a los juzgados a firmar cada 15 días.

Luis Medina e Isabel Rábago, que acaba de presentar su tercer libro 'La cortesana fiel', mantuvieron una agradable charla en una terraza de Madrid y la periodista ha explicado cómo se encuentra el hijo de Luis Medina y su socio, Alberto Luceño, en 'Esdiario'. "¿Dónde está la estafa? ¿Dónde la mala calidad del material enviado al Ayuntamiento de Madrid? Y lo más importante, si todo ha sido cómo lo están contando, ¿por qué el ayuntamiento no nos ha denunciado? Han pasado tres años", son las preguntas que ambos han trasladado a la periodista.

Según la periodista, Medina y Luceño tienen claro que están en el foco mediático porque su caso afecta al ayuntamiento de Madrid y uno de los afectados, Luis, es un personaje mediático al ser hijo de Naty Abascal. Durante su cita, Medina y Rábago mantuvieron una animada conversación y el joven le explicó cómo se encontraba. "En este sentido, nada de lo que se diga ya me afecta... Tengo un Máster y sólo me preocupo de que nada de esto salpique a mi madre y a mi hermano. Confío en la Justicia y sólo me queda esperar y aguantar", explica el joven a Isabel. Tras su cita, Isabel y Luis se despidieron cariñosamente.

