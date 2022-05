Los nervios de Makoke al reencontrarse con Tony Spina

Makoke ha recibido una sorpresa totalmente inesperada. La colaboradora de 'Viva la vida' se ha llevado una gran sorpresa este sábado. Cuando Emma García la ha acompañado por los pasillos de Telecinco para que se reencontrase con una persona muy especial. Aunque la ex de Kiko Matamoros iba con mucho miedo por lo que se pudiese encontrar, finalmente su cara ha sido de alegría extrema cuando ha visto que en las inmediaciones de Mediaset le esperaba una persona muy conocida. Makoke se ha puesto muy nerviosa cuando se ha reencontrado con Tony Spina. La colaboradora de 'Viva la vida' y el italiano se conocieron en su paso por 'GH VIP' y ya allí se hizo evidente la química que existía entre ellos.



Aunque dentro del reality entre ellos no hubo nada más que una gran amistad, pasados unos meses tras el final del concurso cuando Makoke y Tony se convirtieron en pareja. Pese a que tuvieron una relación estable y marcada por el buen rollo, las diferencias en sus estilos de vida y preferencias provocaron que rompieran. Aunque su ruptura fue muy amistosa y hoy en día siguen manteniendo una gran relación.



Telecinco.es

Por eso se han saludado de una manera muy cariñosa, entre ellos no han faltado besos y abrazos. Entre ellos existe aún tan buen rollo que Makoke se ha puesto hasta nerviosa: "Es que no me esperaba verle a él, le quiero mucho". Tony le ha devuelto el gesto a la colaboradora asegurando que él no solo la quiere a ella: "Yo la adoro a ella y también quiero mucho a toda su familia". Parece ser que el mal rollo de Makoke con sus exparejas no es algo habitual, pues con el padre de su hijo Javier Tudela también tiene una relación muy cordial.

El joven ha acudido a 'Viva la vida' a hablar sobre el paso de su actual novia, Marta Peñate que se encuentra participando en 'Supervivientes 2022'. Tony está muy orgulloso del paso de su futura mujer por el reality. Aunque al principio no tenía mucha confianza en su papel como superviviente. ahora tiene todas sus expectativas puestas en que podría ser una de las ganadores del concurso.

