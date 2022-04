María Patiño revela su posible conexión con la infanta Elena. La espontaneidad es una de las características más relevantes del carácter de la presentadora y, durante una de las últimas emisiones de 'Socialité' desveló una anécdota que la conecta, directamente, con la Familia Real española. María Patiño explicó que, durante un paseo por su barrio de Madrid con su perrita Beige, coincidió con un miembro de la familia de Felipe VI: Victoria Federica. La colaboradora de 'Sálvame', ni corta ni perezosa, decidió saludarla. "Me la encontré en mi calle y me acerqué a ella, muy simpática", comentó tras su encuentro con la hija de la infanta Elena. Repasamos, en fotos, la vida de Victoria Federica.

"Me dijo que mi perrita Beige era la primera que se acercaba a su perro" explicó María en referencia a la nueva mascota de la joven, un cachorro que ella misma presentó a través de sus Stories de Instagram a la que llamó bebé.

Gtres

María Patiño hizo gala de su buen humor cuando, tras desvelar su 'incipiente' relación con Victoria Federica, que hace unos días concedió su primera entrevista a la revista ELLE, bromeó sobre cuál podría ser el siguiente paso de su 'amistad'. "Así que igual me ves un día comiendo en casa de la infanta Elena", aseguró entre risas. Descubre todas las edades de la familia de Felipe VI.

Mientras sabemos si se 'afianza' la recién nacida amistad entre Victoria Federica y María Patiño, la hija de la infanta Elena se muestra más abierta a relacionarse con los medios y, además de sus primeras palabras para una revista, ya ha posado en varios photocalls y compartido desfile con otras famosas con Rihanna.

