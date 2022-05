Ortega Cano lanza un piropo a su mujer, Ana María Aldón. El pasado fin de semana, el diestro acudió a la plaza de toros de Las Ventas para disfrutar de una de las corridas de la Feria de San Isidro que acaba de comenzar. Acompañado por uno de sus sobrinos, el padre de Gloria Camila reconoció que la relación con su esposa ya está mucho mejor después de que Ana María zanjara los rumores de separación con Ortega Cano tras confesar que su matrimonio no pasaba por su mejor momento y reclamara mayor atención por parte del maestro taurino. Desde entonces, Ana María y Ortega Cano han presumido de reconciliación y el diestro cuenta cómo está la pareja en la actualidad.

En el vídeo de la parte superior, Ortega Cano desvela en qué punto está su relación con la madre de su hijo pequeño, José María. "Sí, todo está muy bien" dijo y, además, quiso lanzarle un piropo. La pasada Semana Santa, Ana María Aldón y Ortega Cano compartieron la foto que demostraba su reconciliación y siguen juntos y felices. ¿Quieres escuchar sus palabras? ¡Dale al play!

A pesar de estar retirado de los toros, Ortega Cano, que se sometió a un retoque estético un microinjerto en las cejas hace unas semanas, el diestro continúa muy relacionado con el mundo taurino e Isabel Díaz Ayuso le ha nombrado vocal del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, un órgano de gestión sin personalidad jurídica adscrito a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.

