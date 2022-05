Ana Rosa Quintana reaparece para despedir a Jesús Mariñas. La presentadora, que se recupera favorablemente de su operación de cáncer de mama, ha regresado a las redes sociales para enviar un emotivo mensaje tras la muerte de Jesús Mariñas que falleció el pasado 10 de mayo a los 79 años de un cáncer de vejiga. Numerosos amigos y compañeros han participado en la despedida del periodista, colaborador de DIEZ MINUTOS donde publicaba cada semana su columna 'Verdades piadosas'. Ana Rosa se ha unido a los mensajes de condolencia y ha respondido al tweet que publicó Rosa Villacastín para despedir a su compañero.

"Tengo el corazón roto. Se ha ido un gran amigo Jesús Mariñas, un periodista de raza. Vital, compañero de viaje entrañable, generoso…0jala que en este último viaje le vaya bonito" escribió Rosa Villacastín sobre el adiós de nuestro compañero mientras que Ana Rosa se acordó de su marido, Elio Valderrama, viudo de Jesús Mariñas, muy afectado por su muerte. "D E P (Descanse en paz). Abrazos a Elio que le cuidó con amor hasta el final" escribió la presentadora

Aunque Jesús Mariñas tenía una estrecha amistad con María Teresa Campos y fue colaborador habitual suyo, mantenía una buena relación con la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'. Precisamente, a ella le dedicó uno de los últimos artículos que escribió para DIEZ MINUTOS en el que hablaba del papel del yoga en la recuperación de Ana Rosa Quintana. La periodista se recupera del cáncer de mama que la 'apartó' temporalmente de la pequeña pantalla desde el pasado mes de noviembre. Su recuperación va viento en popa y, tras las sesiones de quimioterapia, tuvo que ser intervenida para eliminar los restos del tumor. Todo salió bien y, con la ayuda de su familia y amigos, dieta sana y yoga, pronto volverá a la televisión.

