Kiko Matamoros ha sido objeto de bromas, memes y mofas en las redes sociales prácticamente desde que éstas existen, pero ahora que participa en 'Supervivientes 2022' y se le mira con lupa, cualquier movimiento es susceptible de convertirse en 'coña' entre los telespectadores. Twitter nunca duerme, y sabemos que los 'trolls' que no paran de bromear en las redes tampoco, y ahora nos hemos dado cuenta de que Kiko ha cumplido años sin darse cuenta... concretamente 228 (aunque realmente tiene 65). ¿Cómo?

Wikipedia

Así reza su perfil dentro de Wikipedia cuando se quieren consultar los datos de los concursantes de la edición: mientras todos tienen sus datos correctamente, algún alma bromista ha decidido ponerle al colaborador más de dos siglos de edad. Es lo que tiene Wikipedia, que es 'la enciclopedia libre'... tan 'libre' que cualquiera puede entrar y modificarla a su gusto.

Una edad que parece que va cambiando al gusto de los espectadores, que hace unos días rezaba '115 años', tal y como se dio cuenta una tuitera:

fijaros en la edad de kiko Matamoros que aparece en wikipedia JAJAJAJAAJAJ #ConexionHonduras3 pic.twitter.com/dVdXaqoBxB — dani ♔ (@juicedani_) May 8, 2022

Esta broma viene muy a colación de la que hace un tiempo le hicieron también a Kiko tras sus retoques estéticos, que le dejaron la piel más lisa y brillante que una baldosa de porcelana, y llegaron a compararle con una momia, Fétido (de 'La Familia Addams') o incluso Voldemort, el villano de la saga de Harry Potter.

Su concurso, por otro lado, también está recibiendo muchas críticas: Kiko Hernández ya ha confesado en exclusiva en Diez Minutos que no le está gustando nada su juego, mientras otros televidentes le han calificado de 'vago' o incluso han señalado trato de favor en las redes sociales. A su familia, sin embargo, parece no importarle todo eso, y está más preocupada por su estado de salud, especialmente tras la aparatosa caída que sufrió hace unos días al intentar arrastrar un enorme tronco. "Ay, ay, ay... papá, que no sabías dónde te metías", escribió Laura Matamoros en sus redes sociales, alertada por verle pasar hambre, acribillado por los mosquitos y cada vez con menos fuerzas físicas. Es lo que tiene ir a un concurso donde te ponen al límite con 228 años...

