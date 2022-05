'Supervivientes' es un reality muy duro, pero no sólo para los concursantes, sino también para los familiares y amigos que se quedan en España, y si no que se lo digan a Marta López Álamo, que lleva un mes sin ver a su chico, Kiko Matamoros. El concurso sólo ha empezado hace un par de semanas, pero el hambre, el frío de las noches y la dureza de las pruebas están haciendo mella en él. Un detalle de su familia ha conseguido levantarle el ánimo un poco, pero aún le quedan, en el mejor de los casos, 3 meses por delante... y sólo hay una cosa mejor que recibir comida en la isla: recibir una visita sorpresa.

Marta, por su parte, está dispuesta a coger un avión y hacer las escalas que haga falta para ir a ver a su novio, al que no se cansa de repetir que echa mucho de menos, y si él se lo pidiera, ella se plantaría en la playa desierta para protagonizar un bonito encuentro: "Me muero por verle", ha afirmado, y es que, como bien ha explicado, aunque el reality lleva en antena dos semanas, el protocolo anti-covid requirió que dos semanas antes se aislara a todos los concursantes. Kiko Hernández opina del concurso de Kiko: "Me está decepcionando".

De momento no se sabe si los supervivientes recibirán visitas o no, o incluso cuándo se producirán, y aunque Marta está deseando ir a ver a su novio, quizá otras personas también tengan ganas de ir a Honduras a darle un abrazo, como su hija Laura Matamoros, aunque lo importante, pro lo pronto, es aguantar dentro del concurso, algo que a Kiko especialmente se le está poniendo cuesta arriba tras sufrir un susto de salud.

