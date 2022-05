Kiko Matamoros acapara la atención en 'Supervivientes'. A pesar de que sólo hace unas semanas que 'Supervivientes 2022' ha dado el pistoletazo de salida, ya están siendo muchos los dramas que se han vivido en Honduras: a Rubén Sánchez le ha caído bronca por no querer que le graben, Desi Rodríguez ha amenazado con ponerse en huelga por una supuesta diferencia de tratos de la organización a los concursantes... y ahora ha sido Kiko Matamoros el que ha dado más de un sobresalto a sus compañeros, al programa y a su familia, especialmente a su hija Laura, que se ha mostrado preocupada por él en sus redes sociales. Y es que la caída de Kiko en 'Supervivientes' ha alertado a todos.

En la última conexión, Laura compartió en su Instagram que no está viendo precisamente en su salsa a su padre: "Ay, ay, ay… papá, que no sabías dónde te metías", ha escrito junto a una foto de su televisor donde se ve a Kiko agotado y con algunos kilos menos. Porque sí, Matamoros está ya muy cansado: al pobre colaborador, además de estar pasando más hambre que en su vida, le han acribillado los mosquitos y hasta ha tenido que dormir con unas manoplas para no rascarse y no provocarse heridas mientras duerme. Kiko Hernández arremete contra Kiko Matamoros por su estrategia en 'Supervivientes'.

Laura Matamoros Instagram

Laura, por su parte, sí sabe de lo que habla tras haber participado en la edición de 2017, y aunque seguro que le ha dado muchos consejos a su padre, no es lo mismo contarlo que vivirlo con los 24 años que tenía ella entonces a los 65 que tiene él ahora. A pesar de la dificultad, Laura se las ingenió para llegar hasta la final, donde quedó en una nada despreciable tercera posición. La edición la ganó José Luis Losa, que recientemente se ha sabido que ha muerto tras cometer suicidio dos meses después de fallecer su mujer.



