Elio Valderrama reaparece tras la muerte de su marido, Jesús Mariñas. El pasado 10 de mayo, el periodista falleció a los 79 años en un hospital de Madrid a consecuencia de un cáncer de vejiga. La pérdida de nuestro compañero, que solo unos días antes había publicado en DIEZ MINUTOS su última columna sobre los planes de Isabel Pantoja, fue un mazazo para compañeros de profesión y amigos que se mostraron muy afectados por la muerte de Jesús Mariñas al que dedicaron mensajes de despedida.

Su viudo, Elio Valderrama, no se separó de su lado en los últimos meses y está muy afectado por su pérdida ya que fueron compañeros más de 32 años y llevaban seis años de matrimonio. Dos días después de su terrible pérdida, el fotógrafo ha querido utilizar sus redes sociales para despedirse de su compañero de vida. Con una foto de unos de sus múltiples viajes alrededor del mundo, Elio le ha querido dedicar un emocionante mensaje al amor de su vida.

"Miami. Buen viaje mi querido Jesús sabes que te quiero un montón , imagino estarás en Goa con San Francisco Javier. Por cierto madre mía vaya sorpresa la de anoche súper bonito . Un fuerte abrazo y que dios te proteja . Besos #india #goa #sanfranciscojavier @marinas.jesus @eliovalderramaprescott", escribió Elio en su perfil de Instagram. Tras la pérdida del periodista, todo el mundo se ha acordado de Elio Valderrama y ha querido arroparle en estos difíciles momentos. Ana Rosa Quintana se acordó del fotógrafo en su mensaje de despedida a Jesús Mariñas. "D E P (Descanse en paz). Abrazos a Elio que le cuidó con amor hasta el final" escribió en Twitter.

