Marta López Álamo está preparando una de las mayores sorpresas que Kiko Matamoros recordará de su experiencia en 'Supervivientes'. La novia del colaborador ha tomado un avión rumbo a la isla donde se encuentra su chico y ya está en Honduras, tal y como ella misma ha compartido en su perfil de Instagram. "Estoy emocionada. Es precioso, en serio", aseguraba. "Me ha impresionado lo bonito que es este lugar, ya me imaginaba que iba a ser un paraíso pero ha superado todas mis expectativas. Además la gente es tan amable", ha escrito.

Y es que la modelo está disfrutando del sol de Honduras mientras se prepara para dar una gran sorpresa a su novio, una oportunidad de oro para lucir todos los bikinis que ha podido, incluso con un homenaje a la actuación que de esta tarde de Chanel en Eurovisión, un bikini rojo con un pareo amarillo con el que ha querido demostrar el apoyo a la representante de España. "¡Go España!", aseguraba. Unos bikinis con los que ha mostrado el resultado de su operación estética.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Hace unos días, la joven modelo entraba en quirófano nuevamente para una reducción de pecho. "Es algo que quería hacer desde el momento en el que me puse más. Mi cuerpo no admite tanto tamaño y tampoco me gustaba en bikini o lencería", explicaba en redes sociales cuando anunció que ya se había sometido a la operación, y es que la anterior no salió como ella se esperaba. Marta se implantó una prótesis de 380 redondas, algo con lo que no estaba cómoda por lo que las ha cambiado por unas de 315 anatómicas.

Ante las críticas por haberse operado después de que una firma importante la rechazara por tener prótesis redondas, la modelo explicó que fue una decisión suya: "No dormía cómoda, y eran demasiado para mi estructura y, además, estoy muy delgada para tener prótesis redondas. Fin. Para gustos, los colores".

Ahora podrá enseñarle el resultado de estas operaciones a su novio, a quien verá en apenas unos días fruto de la sorpresa que le está preparando y con la que quiere levantarle el ánimo. Y es que Kiko está preocupando mucho por su estado de salud, el cual se ha agravado tras una caída.

