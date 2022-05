Rocío Flores ha vuelto como colaboradora de 'Supervivientes: Conexión Honduras' y después de varias semanas de pie en los platós tras su operación estética, ha vuelto a sentarse junto a sus compañeros en el plató del concurso en el que participó en 2020. Con un vestido lencero corto rojo con una cadena plateada cruzada en el escote, la hija de Antonio David ha debatido con sus compañeros como defensora de Ana Luque, la amiga de Olga Moreno. Y es que precisamente ha acudido al plató ante la ausencia de la ex pareja de su padre.

Una sustitución que en redes sociales no ha sentado nada bien: "¿Qué hace Rocío Flores en el plató?" "Esta noche Rocío Flores en el plató, un gran motivo para no verlo" o "Rocío Flores habrá vetado a medio plató para estar allí", han sido algunos de los comentarios que se han podido leer en Twitter. No obstante, Rocío ha participado sin ningún problema a lo largo de la noche criticando la actitud de Anuar Beno y dando su punto de vista sobre la crisis de Tania y Alejandro.

Telecinco

La noche empezaba caliente hablando de la gran bronca entre Tania y Alejandro que dejaba entrever una posible ruptura. "¿No os estáis dando cuenta de que el problema es solo que Tania ha hablado con un chico?", se cuestionaba Rocío siendo pisada por todos sus compañeros en ese momento, tanto, que Ion Arramendi dio paso a un vídeo sin que pudiera argumentar su punto de vista. "Pues nada, me callo y no hablo, que no me paguen por venir", se la oía decir durante el vídeo al estar su micro abierto. Un comentario que hizo que el presentador le diera la palabra tras volver del vídeo.

Además, la hija de Antonio David no ha dudado en ser muy directa contra Anuar Beno después de que Yulen le eligiera a él como compañero en lugar de a Anabel a pesar de llevarse tan bien. "Para mi Anuar es un falso, totalmente. Y para tener amigos así, no los tengo. Directamente", aseguraba rotunda la joven despertando el aplauso del público. Unos comentarios por los que fue alabada y que podrían suponer su estancia más a largo plazo en el programa.

