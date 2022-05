Sonia Ferrer es una mujer feliz, y se nota. Desde que la presentadora anunciara su boda con Sergio Fontecha, la modelo y presentadora ha presumido de amor allá por donde ha pasado, y es que tras sus sonadas relaciones y posteriores rupturas con Marco Vricella y Álvaro Muñoz Escassi, por fin parece que ha encontrado la estabilidad en el policía nacional por el que ahora bebe los vientos. Y de lo más acaramelados se dejaron ver este fin de semana en la hípica durante el Longines Global Champions Tour Gran Premio de Madrid, que se celebró en el Club de Campo Villa de Madrid el pasado sábado 14 de mayo.

Precisamente a Sonia y Sergio les encanta derrochar amor, y que estuviese presente la hija de ella, Laura, no fue impedimento para que la pareja se comiera a besos sin cortarse durante la celebración del evento. De hecho, Sonia también se mostró de lo más cariñosa con su pequeña, a la que no le faltaron arrumacos y mucha atención.

Mientras que Sergio prefirió acudir al acto arreglado pero informal con una camisa y un pantalón de pinzas con unas botas camperas, Sonia apostó por un look totalmente veraniego, con un vestido suelto estampado, cuñas de corcho en los pies y un gran sombrero de rafia trenzada. ¿El mejor complemento? La sonrisa, que no se le borra a pesar de estar a tope con los estresantes preparativos de su boda, que debe terminar antes del día señalado en el calendario para darse el 'sí, quiero': el próximo 30 de julio.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io