Aunque 'La isla de las tentaciones' ha terminado, sus protagonistas siguen siendo noticia, y Zoe Bayona ha sido la última que ha saltado a la palestra tras su dura confesión. La influencer ha querido sincerarse con Steisy, una buena amiga de la televisión, en su canal de mtmad, y ha sido ahí, rodeada de amigos y su novio donde ha contado que padece un trastorno mental del que nunca antes había hablado: "Tengo PSA", ha dicho echándose a llorar.

El 'PAS', o trastorno de Persona Altamente Sensible está relacionado con una emotividad especial. Las personas con esta condición se excitan mucho más con las sensaciones que reciben, y una simple discusión de pareja puede ser un auténtico drama o una emoción de felicidad puede ser un gran chute de energía. De hecho, ella misma, con los ánimos que ha recibido de Steisy al confesar este trastorno, se ha echado a llorar como una Magdalena: "Que sepas que te respeto y que te quiero, te entiendo perfectamente, y hay muchas personas que también te quieran. No es malo, eres una persona sensible, y sólo así puedes tener un corazón muy grande", le ha dicho para reconfortarla. Los famosos españoles que rompen tabúes sobre la salud mental.

Mediaset

Ni siquiera Josué, su novio, con el que lleva más de un año a pesar de sus rupturas y reconciliaciones, sabía que padecía este problema: "Yo sabía que algo tenía, pero no me lo había contado. Sé que iba al psicólogo...", ha explicado él, y ante la atenta mirada de Lola y Claudia Acevedo, Steisy ha aportado su granito de arena para explicar cómo ese es tener PAS, ya que Steisy padece un trastorno similar, el TLP o Trastorno Límite de la Personalidad: "Está el PAS, el TLP y la bipolaridad. Son tres enfermedades muy parecidas, pero no es porque tú quieras, es porque el cerebro no te segrega tanta serotonina. Te hace rayarte y darle muchas vueltas a las cosas".

La propia Zoe ha confesado que es la primera vez que lo dice públicamente, y para que todos lo entiendan, ha explicado cómo se siente ella con esta condición: "Josué me dice a veces 'ay, qué pesada', y a mí me sienta mal, porque yo no quiero ser pesada, pero necesito que si te llamo, vengas ya. Lo necesito ahora mismo, porque me pongo nerviosa, siento que me pongo mal. Me gustaría que lo entendiera sin más, porque tampoco me gusta ir por la vida diciendo 'oye, tengo PAS'", ha explicado la joven.

Sin duda, una gran confesión con la que seguro que se ha quitado un gran peso de encima y que ayuda a que su novio, su entorno y también sus seguidores la entiendan y conozcan un poquito más. ¡Ánimo!

