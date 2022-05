Patricia Pardo ha recibido un título muy especial. La presentadora ha aprovechado el fin de su sección de actualidad para compartir con los espectadores de 'El Programa de Ana Rosa' una noticia muy especial. La periodista ha confesado que tiene el honor de haber sido nombrada en El Molar como Dama de Honor de la Virgen del Remolino. "Sabéis que aquí es una Virgen muy nombrada, que yo soy devota y Óscar, nuestro director también, y ayer viví un momento muy especial que me hizo mucha ilusión", ha confesado mostrando lo feliz que está tras conocer la decisión que han tomado.

La presentadora ha recordado que ella siempre ha nombrado mucho a esta virgen en el programa, y es que incluso llegó a confesar que entre todos los amuletos que siempre llevaba en plató, se encuentra también el de la estampa de la Virgen del Remolino, que se pone cerca de su corazón. "Nosotros siempre nombramos a la Virgen del Remolino cuando en el programa pasa algo que nos deja un poco así y ha habido muchas llamadas pidiendo esa estampita", ha indicado.

Telecinco

De esta forma, parece que son muchas las personas que han querido hacerse también con este amuleto tan especial para Patricia Pardo, algo que ha hecho que desde El Molar decidan nombrarle su Dama de Honor. Un reconocimiento que ha ido acompañado de una medalla, una estatua de la Virgen y un diploma que no ha dudado en mostrar ante las cámaras dejando ver lo orgullosa que se siente tras lo sucedido.

Además, ha reconocido que le hacía especial ilusión estar diciéndolo en plató porque su madre se estaba enterando también en ese momento de lo sucedido. "Mi madre se está enterando ahora porque llegué muy tarde a casa, a las doce y pico y no he dormido nada pero lo quería contar porque me ha hecho mucha ilusión y ya sabéis que esto a las madres también les gusta mucho", le ha indicado a sus compañeros.

Telecinco

Patricia Pardo ha confesado que, aunque es gallega, cada vez se siente más madrileña, sobre todo tras este gesto que han querido tener con ella. "Yo soy gallega pero ya llevo 20 años en Madrid y ya soy un poco madrileña y, después de esto, de El Molar", ha indicado mostrando lo orgullosa que está. Sin duda, un gran acontecimiento que ha tenido lugar poco después de saber que ha sido premiada con la Antena de Plata de 2022, y es que parece que la presentadora no deja de recibir buenas noticias en estos días.

