Gloria Camila sigue manteniendo un mal recuerdo de su relación con Kiko Jiménez. La pareja dio por finalizado su noviazgo en 2019. Una ruptura muy tormentosa tras la cual han vivido numerosos enfrentamientos públicos. Ahora, la colaboradora ha recordado uno de los momentos que vivió junto a él en el programa de 'Ya son las ocho', donde no ha dudado en darle un gran 'zasca' a su ex pareja. No te quedes sin saber qué es lo que ha ocurrido, haz click en el vídeo de arriba.

La hija de Ortega Cano ha dejado claro en más de una ocasión que no quiere saber nada del novio de Sofía Suescun, y es que las declaraciones que ha hecho sobre su familia terminaron distanciándoles definitivamente. Ahora, Gloria Camila ha recordado cómo fue para ella tener que concursar junto a él en 'Supervivientes'. Ambos quisieron vivir su aventura en Honduras juntos en la edición de 2017, donde terminaron protagonizando grandes peleas. Sin duda, un momento que ella no guarda con muy buen recuerdo, y es que ha confesado que es mejor ir sola a este tipo de realitys.

Gtres

Una conversación que ha surgido después de que en plató se comenzase a hablar sobre el reencuentro de Kiko Matamoros con Marta López Álamo."Fue muy bonito, me pareció bastante pronto, porque los reencuentros suelen ser más tarde", ha reconocido Gloria Camila. Sin embargo, ha confesado que entiende que se haya tomado esta decisión porque él estaba "muy bajo de ánimos" en el concurso debido a los problemas de salud que arrastra.

Un reencuentro que le ha hecho acordarse de su experiencia en 'Supervivientes' dedicándole un gran 'zasca' a Kiko Jiménez. ¿Cómo reaccionará él a las palabras de su ex pareja?

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io