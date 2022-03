Tras los duros reproches de Gloria Camila en 'Ya son las ocho0 a su ex Kiko Jiménez, el de Jaén le ha contestado en 'Sálvame'. "Yo durante tres años lo he estado pasando mal porque este señor ha estado en un plató poniéndome a parir a mí y hablando mal de mi familia. Yo por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos, he tenido que hacer muchas cosas que yo jamás he contado. Y he tenido que ver cómo ha aprovechado una crisis matrimonial que se ha desmentido para regocijarse en hacer daño", confesaba la hija de Rocío Jurado muy angustiada. Este miércoles 16 de marzo el joven ha vuelto a cargar contra ella.

"No me siento responsable en absoluto de esos problemas, la verdad es que me ha sorprendido bastante que me acuse directamente a mí y, me imagino, que tendrá que demostrarlo", comenzaba diciendo Kiko Jiménez. A continuación el joven ha recordado los motivos de su ruptura con la hija de Ortega Cano y que él también lo pasó muy mal.

Telecinco

"Que tiren de hemeroteca y recuerden lo que esa familia hablaba de mí tras la ruptura. Todos hablaban maravilla de mí. Yo siempre he estado al pie del cañón. Nadie se preocupa de pedirle partes médicos, los informes de psicólogos a los que ha acudido…", seguía el colaborador bastante afectado por las palabras de su ex. "Yo solo he hablado de algo que ha comentado la mujer de su padre, que todos hablábamos aquí… Yo vengo aquí a hacer mi trabajo, yo que he participado en los concursos más vistos, sin mencionarla a ella para nada… Para que tú ahora vengas a decirme que por qué hablo yo de ti", sentenciaba.

