Arantxa del Sol ha recibido una sorpresa muy especial por su 50 cumpleaños. DIEZ MINUTOS lo ha vivido en EXCLUSIVA con ella y su marido. La presentadora y su marido, Finito de Córdoba, acudieron a la 2ª edición del programa 'Bogotá Marcando Estilo', organizado por El Corte Inglés y la Cámara de Comercio de Bogotá para impulsar la moda y gastronomía de la ciudad colombiana, en una terraza de Madrid. Gracias a esta iniciativa, nueve firmas artesanas de Bogotá venderán sus joyas y accesorios de moda durante dos meses en cinco pop-ups ubicados en diferentes centros comerciales de estos grandes almacenes, su web y app. Además, el chef Jaime Torregrosa, del restaurante Humo Negro de esta ciudad, llevará sus creaciones a las cafeterías de El Corte Inglés y al restaurante Las Nubes. Las 10 mejores recetas de alcachofas para disfrutar.

Arantxa del Sol y Finito de Córdoba disfrutaron de este evento y, cuando dieron las 12 de la noche, comenzaba el cumpleaños de la presentadora y sus amigos quisieron sorprenderla con el 'Cumpleaños Feliz' y con un postre con bengalas para que soplara las velas de un día tan especial. Como podrás ver en el siguiente vídeo, Arantxa, feliz y emocionada, recibió las felicitaciones y mejores deseos de los presentes.

DIEZ MINUTOS fue testigo, EN EXCLUSIVA, de la sorpresa que recibió Arantxa del Sol y pudimos hablar con la pareja sobre sus planes para este verano. Finito de Córdoba, que sigue tan enamorado de su mujer como el primer día, nos comentó ilusionado que toreará en un festival con Jesulín de Ubrique en los meses estivales. El diestro nos reveló que la familia vive feliz en Córdoba aunque no han perdido su conexión con la capital porque Arantxa viaja a Madrid todas las semanas por motivos familiares.

Por su parte, Arantxa del Sol aseguró que tiene muchas ganas de volver a presentar un programa y reconoce que echa de menos la televisión de antes. La presentadora también nos habló de sus hijos, Lucía y Juan. "Están estupendos", reveló. Su primogénita ha utilizado sus redes sociales para desearle un feliz cumpleaños, un deseo al que nos unimos. ¡Muchas felicidades Arantxa!

La pareja posa con Daniel I. Carande, de DIEZ MINUTOS. Daniel I. Carande

