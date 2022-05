maría josé suárez, muy enamorada, jura la bandera acompañada de álvaro muñoz escassi

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi son una de las parejas más estables del panorama nacional. Desde que comenzó su relación, que fue toda una sorpresa para todos, se han vuelto inseparables. No hay ocasión en la que nos les veamos juntos y un día tan importante para la modelo sevillana no iba a ser una excepción. María José Suárez ha jurado bandera en Sevilla arropada por Álvaro Muñoz Escassi. La empresaria andaluza se ha mostrado muy feliz y enamorado de su chico.

En un solemne acto celebrado en la Plaza de España de la capital andaluza y en el que la modelo ha brillado con luz propia. Con un vestido rojo, una mantilla de encaje en color negro. Un diseño, que seguramente pertenezca a su firma, de corte midi, estilo wrap y manga francesa. La ex Miss ha conjuntado su vestido anudado en la cintura con unos salones negros y joyería de plata y brillantes.

La joven estaba realmente guapísima, pero su chico tampoco se ha quedado atrás. Álvaro se ha decantado por un traje azul marino que le sentaba como un guante, camisa blanca y corbata a juego con el traje.

Una romance que se consolida

La Miss España 1996 y el jinete comenzaron a salir el verano pasado. Desde entonces, a pesar de que intentan ser discreto, son muchas las muestras de cariño que se han dedicado. Una de las últimas veces que pudimos verles en público fue durante el desfile de la modelo en el Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), donde él mostró lo orgulloso que se sentía de su chica.

Pero no solo eso, sus constantes escapadas, tanto a la playa como a la montaña. Este año disfrutaron de una escapada a Sierra Nevada donde consolidaron aún más su relación.

