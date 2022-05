Emma García ha disfrutado de unas vacaciones familiares en Ibiza. La presentadora trabaja todos los fines de semana en 'Viva la vida', magazine de Telecinco donde comentan actualidad y realities como 'Supervivientes', y ya andaba con muchas ganas de tomarse un respiro. Hace unos días, Emma eligió Ibiza para disfrutar de su marido, Aitor Senar, y de su hija Uxue. La familia al completo disfrutó de los paisajes de la isla balear y fuimos testigos de una de sus visitas a uno de los mercadillos más conocidos de Ibiza.

Emma García, que desveló cómo se encuentras tras la reciente muerte de su padre, estuvo mirando diferentes puestos y tiendas con su hija Uxue, que cumple 16 años el próximo julio, y que ya está tan alta como su madre. Para esta pequeña escapada antes del verano, la familia eligió de refugio la lujosa hacienda 'Na Xamena', que está considerada como uno de los mejores 'resort' y fue durante años el primer y único hotel cinco estrellas de Ibiza. Un paraíso que no está al alcance de todos los bolsillos, pues la habitación cuesta entre 620 y 1.998 € la noche, según la que se elija.

Emma García, que en su última entrevista con Rosa Villacastín habló de su familia, su trabajo y su vida, utilizó sus redes sociales para dar algunos detalles de su escapada familiar. "¡¡¡Recargando pilas en esta isla mágica!!!" o "¡¡¡Volveré pronto Ibiza!!! ¡¡¡Gracias por todo el cariño y afecto recibido!!!", escribió en su perfil de Instagram junto a varias imágenes de su escapada. Emma y Aitor llevan 22 años de feliz unión y disfrutan de su hija Uxue que ya es toda una adolescente.

La propia Emma García compartió una imagen suya en bikini que ha recibido los mejores piropos de todos sus seguidores. Y es que la presentadora luce abdominales y brazos bien torneados. El próximo 8 de junio cumplirá 49 años. Con esta escapada, la presentadora recargó pilas antes de regresar a su puesto en 'Viva la vida'. Aún se desconoce quién la sustituirá este verano; el pasado fue Toñi Moreno. Analizamos todos los retoques de los famosos.

