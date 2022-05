Paz Padilla tiene en Cádiz su mayor refugio y hasta allí se ha desplazado para desconectar unos días, tal y como podrás ver en exclusiva en el número de Diez Minutos que ya está en los kioscos. Tras su despido fulminante de Mediaset, la presentadora no está haciendo tele pero trabajo no le falta. Entre su gira de teatro con 'El humor de mi vida' y su marca de ropa 'No, ni, ná', que creo junto a su hija, Anna Ferrer, y para la que ha comprado incluso una furgoneta con la que recorrer los pueblos de España vendiendo sus diseños.

Para recargar pilas, Paz puso rumbo a su querido Cádiz. En esta ocasión no la acompañó Anna, con la que tiene una excelente relación, sino su íntimo amigo Xoan Viqueira, al que conoció gracias a su antiguo director David Valldeperas. Por aquel entonces, Xoan era la pareja de David, pero la humorista y él enseguida congeniaron y se hicieron inseparables.

Paz y Xoan se lo pasaron de maravilla en la playa. Y como podrás ver en las imágenes del número que está en el kiosco, no les faltaba de nada: súper sombrilla, tumbonas y hasta una nevera con bebidas para hidratarse. La gaditana se decantó por un bikini amarillo y un pareo con estampado tie-dye. La presentadora y el artista gráfico también vivieron un gran susto cuando pararon a fotografiar a una vaca y de repente se levantó y fue hacia ellos.

Paz Padilla comparte la portada de Diez Minutos con otros de los nombres más sonados de los últimos días: Rubén Sánchez Montesinos, segundo expulsado de 'Supervivientes 2022' y pareja de Enrique del Pozo; y Alexia Rivas y Omar Sánchez. El culturista nos desvela cómo ha sido su paso por el reality y cuáles son sus planes de futuro junto al colaborador televisivo. "Dejo el culturismo y voy a divorciarme para casarme con Enrique del Pozo", nos revela.

Por su parte el ex de Anabel Pantoja y la periodista se han reencontrado en Gran Canaria, hasta donde Alexia viajó para asistir a la inauguración de la nueva tienda y escuela de surf del canario. Unas imágenes en las que se les ve de lo más sonrientes y que se producen justo cuando Anabel Pantoja afirma estar "arrepentida" de su separación.



