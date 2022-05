Fabiola Martínez es el alma de la Fundación Bertín Osborne, que aunque le ocupa mucho tiempo, reconoce que tras su separación tiene ganas de hacer muchas cosas, como recuperar sus raíces y su libertad. La venezolana acudió a la entrega de premios de la Fundación 'Inocente, Inocente' en Madrid y allí confiesa que habla con su hijo Carlos de la posibilidad de rehacer su vida con otro hombre ya que no descarta tener una nueva relación tras su divorcio de Bertín Osborne.

Fabiola, ¿estás muy contenta con este nuevo proyecto de la Fundación?

Estamos teniendo mucha ayuda porque es una aplicación para asesorar a las familias de los discapacitados, ya no solo en medicina, sino incluso jurídicamente.

Has vivido muchos cambios en tu vida, ¿has conseguido estar bien y donde querías estar?

Realmente no sabía dónde quería estar. Me estoy dedicando tiempo a prestarme atención, porque hay veces que la mente te juega malas pasadas. Ahora quiero hacer muchas cosas, como trabajar, porque eso te da una cierta libertad económica. También quiero hacer amistades y recuperar mis raíces, porque hace poco que mi abuela falleció y quiero ir a Venezuela pronto. Quiero abrirme al mundo y usar el tiempo para darme cariño.

Gtres

¿Y que te lo den a ti?

Eso también. Ahora en serio, creo que todo tiene un proceso. Cuando pasas mucho tiempo con una persona, con la que crees que vas a pasar el resto de tu vida y no sucede, necesitas un tiempo para volver a creer que es posible y para abrirte a emociones. Una separación es un fracaso de unas expectativas no cumplidas. Yo no quiero forzarme a estar con alguien y que sea natural. Estaré encantada de que aparezca alguien, porque no le he cogido manía a los hombres.

¿A tus hijos les has explicado que puedes rehacer tu vida con otro hombre?

Lo hablo con Carlos, y hay veces que se pone un poco celosillo, ya tiene 13 años... Supongo que su padre también hablará de eso con él.

Pero Bertín dice que se ha cortado la coleta.

Ya le quedaba poco (risas). Él también tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, pero vamos, ni me lo he planteado.

