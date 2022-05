Paula Badosa habla de tenis y de su pareja, el modelo Juan Betancourt que acaba de ganar 'El Desafío 2' en Antena 3. Sus padres fueron modelos, y ella podría serlo. Pero Paula Badosa vive por y para el tenis, siendo la número 2 del mundo. Su gran hito fue ganar el Masters de Indian Wells del año pasado, y tiene nuevos retos. De ellos y más hablamos en la presentación de la campaña 'Tu cabello, tan fuerte como tú', de Forcapil, Arkopharma, donde llegó a reconocer: "Tengo que eliminarme las redes sociales. Hacen mucho daño". Nadie mejor que ella para ejercer de embajadora de un complemento alimenticio que ayuda a fortalecer el cabello. "Es importante sentirse bien fuera y dentro de la pista". Paula Badosa también nos habla de su novio, el modelo Juan Betancourt.

Paula, eres favorita en Roland Garros. ¿Cómo lo llevas?

Estoy con ganas y muchos nervios, al final es un Grand Slam. Hay mucha presión, jugar como favorita no es fácil.

Esa presión te ha afectado en Roma y en Madrid...

Obviamente he sentido presión en esos torneos, llegaba con muchos partidos jugados. También es mi primer año con muchas experiencias nuevas, estoy aprendiendo.

Hace un tiempo sufriste depresión. ¿Temes que tanto estrés te haga recaer?

El miedo siempre está. En el tenis la cabeza siempre está yendo al límite. Por suerte, tengo un buen entorno que me ayuda.

Tu pareja (Juan Betancourt) siempre te acompaña.

Sí, me acompaña en los viajes cuando puede por su trabajo (el modelo acaba de ganar en 'El Desafío 2', de Antena 3). Compartimos la misma pasión por lo que hacemos. Es un apoyo para mí.

¿Sois muy competitivos?

Sí, eso parece (risas).

¿Cómo te preparas mentalmente ante los partidos?

Entreno muy duro con todo el equipo, a todos los niveles. Las horas que paso en el gimnasio también las trabajo mentalmente fuera.

Igual estás con una raqueta en la mano que amadrinas un producto. ¿Cómo llegas?

Soy una persona con mucha energía, forma parte de mi trabajo, lo intento gestionar lo mejor posible.

"No me planteo ser madre, tengo 24 años"

Estás muy centrada en el tenis. ¿Te la da vida para otros asuntos?

Para poco. Cuando estoy haciendo otra cosa, normalmente es también por trabajo.

Deportistas como Ona Carbonell hablan de lo difícil que es estar en la élite y ser madre. ¿Tú cómo lo ves?

Tiene mérito, y no solo Ona, hay muchas deportistas que lo han hecho. Debe ser difícil e intenso; tienes que estar con muchas cosas a la vez además de rendir a alto nivel.

¿Te lo planteas?

¡No!, tengo 24 años.

