La expulsión de Nissy en 'Secret Story' ha provocado que las redes sociales estallen contra el programa amenazando con hacer un "apagón". Los seguidores del formato han asegurado que sienten que la salida sorpresa de la concursante ha sido un "tongazo" y piden a la organización su vuelta a la casa de los secretos. Una opinión que parece que también comparte el tío de la joven, Kamal. De hecho, no dudó en enfrentarse a Toñi Moreno asegurando que le parecía que había algo detrás de la salida de su sobrina.

"Me llamaron seis personas y me dijeron que había un tongo contra Nissy. Entró Carmen Lomana y habló con la audiencia diciendo que la quería fuera de la casa con Adrián. Como no soportan a Nissy, a la calle, claro que si", le ha gritado Kamal a Toñi moreno. Una acusación que ha provocado que la presentadora le pidiese que abandonase el plató si no confiaba en el programa. Sin embargo, aunque ella ha negado que eso fuese así muchos seguidores parecen estar de acuerdo con el tío de la concursante.

"El tío de Nissy sacando el tongo en directo, bravísimo", "Se cargaron 'Secret Story 1 con la expulsión de Adara y se cargan este con Nissy. Suerte" o "Si después de este TONGO seguís votando….sois TONT@S", son algunos de los comentarios que podían leerse en 'Twitter', donde el nombre de la expulsada ha terminado convirtiéndose en tendencia, y es que para muchos ella era la "verdadera protagonista" del reality.

Además, parece que todos tienen claro que esto se debe a que Adrián ya no soportaba más a su compañera. Durante esta semana, el concursante ha terminado perdiendo los papeles con Nissy, enfadándose como nunca antes lo habíamos visto. Una actitud por la que gran parte de la audiencia ha pedido que se le sancione o se le expulse, acusándole de haber roto una puerta.

Tal ha sido la presión en redes sociales que Toñi Moreno también se ha visto obligada a aclarar este aspecto en directo, asegurando que en ningún momento Adrián hizo nada de eso. "Quiero deciros una cosa, de verdad, dejaros de engañar. Nosotros no manipulamos, esa puerta no ha estado nunca rota, lo que ha pasado lo habéis visto. Ha perdido los nervios, se ha cabreado... pero no ha hecho esto porque sino la organización hubiese tomado medidas", ha aclarado la presentadora. Sin embargo, parece que sus argumentos no han terminado de convencer a los espectadores. "Toñi MAL, Adrián entro en la casa que venía de fumar y dijo que había roto la puerta", ha escrito una seguidora.

De hecho, muchos de ellos han compartido un vídeo en el que se escucha a Adrián decir que está seguro de que un vídeo donde él perdía los papeles no vería la luz, algo que ha provocado que muchos carguen contra el programa acusándole de estar "protegiendo" a algunos concursantes.

