Lucía Sánchez ha decidido ponerse el mundo por montera y tirar hacia adelante con un embarazo a pesar de haber roto con el padre de la criatura. Un gesto que muchos han aplaudido por su valentía y otros la han tachado de "loca", pero aquí lo que importa es su felicidad, y si ella está contenta su maternidad, no hay más que hablar. Sin embargo, no ha podido evitar que ahora que está soltera le salga algún otro pretendiente, y es que ha descubierto que hay muchos hombres a los que les dan morbo las mujeres embarazadas...

Bastante alucinada, Lucía ha confesado en su canal de mtmad que no se ve en su mejor momento físicamente por la tripa, sus pechos más grandes de lo normal... pero aún así hay hombres que se le han ofrecido para una cita, una noche loca, sólo para piropearla o incluso ser los futuros padres de su bebé. Ella, sin embargo, ha frenado todo tipo de tonteo, porque asegura no tener la cabeza para nuevos novios ahora mismo, y mucho menos para buscarle un nuevo padre su hijo o hija: "Mi bebé ya tiene padre", ha dicho tajante, tan sólo unos días después de salir a defender a Isaac, lo que deja claro que, a pesar de sus diferencias y de su polémica ruptura, ambos se mantienen en buenos términos por su hijo en común, pero cada uno por su lado, eso sí.

Lucía está en una nube porque, aunque no se esperaba ser madre tan pronto, está encantada con su embarazo. Ya ha dado muchos detalles de su bebé, y aunque aún no ha querido desvelar públicamente el sexo del mismo, la joven gaditana ha confesado los nombres que ya ha pensado para su bebé tanto para niño como para niña. Si aún quiere cambiar de idea, nosotros le dejamos por aquí todo un listado de nombres cortos de niño y nombres originales de niña para que les eche un vistazo, que nunca se sabe...

