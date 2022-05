La relación de Lucía Sánchez e Isaac Torres, más conocido como 'Lobo', es, cuanto menos, complicada. La pareja nos dejó a todos boquiabiertos cuando anunciaron su relación tras 'La isla de las tentaciones': ella había roto con Manuel, él dejó a Marina García y se dispusieron a vivir su amor, pero este año pasaron a engrosar la lista de las parejas que han roto en 2022. Pero el giro de guión no había llegado aún: después de que ella le pillara con otra en la cama, decidió romper con él... para unas semanas más tarde enterarse de que estaba embarazada.

A partir de ahí, todo cambió: su relación no ha sido la mejor, pero ahora Lucía tiene un motivo para sonreír, su futuro bebé, para el que incluso ya ha pensado el nombre tanto de niño como de niña, y aunque todos pensaban que Lucía no quería ni ver en pintura a Isaac (que, hasta cierto punto, es verdad), lo cierto es que ambos han mantenido algún tipo de relación cordial tras las cámaras de la que no teníamos constancia, y por eso ahora la joven gaditana ha querido salir al paso para defenderle tras leer muchas críticas hacia el futuro padre de su bebé.

"Estoy un poco harta de que deis por hecho ciertas cosas sobre mi bebé o sobre mi embarazo por el simple hecho de no daros toda la información que os gustaría tener", empezó diciendo en sus redes sociales para cortar de raíz las especulaciones sobre su relación, para luego añadir: "Estoy aguantando a diario los debates en mis fotos, juzgándome a mí o al padre cuando nadie sabe lo que está pasando, ni lo sabréis, porque no pensamos explicar ese tipo de intimidades".

Todo esto ha tenido que decir tras leer mensajes como que ella está "loca por estar sola en el embarazo" o que él "se va a arrepentir de no estar". Unos comentarios alimentados por la polémica que vivieron hace unas semanas cuando Lucía contó públicamente que Isaac no parecía muy interesado en acudir a las ecografías después de que él comentara que Lucía no quería que él fuese, cuando la realidad fue que el catalán no asistió porque "tenía un viaje" con amigos, que más tarde se supo que era a México.

"Pensad un poco lo que decís porque estáis muy lejos de la realidad", continuaba, dejando entrever que podría haber un acercamiento entre ella y su ex, aunque sólo sea por su futuro hijo: "No tenéis ni idea de si hablamos o si dejamos de hablar ni de lo que hemos acordado entre nosotros".

