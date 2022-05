La maternidad es algo muy bonito, pero no todas las futuras mamás tienen un embarazo idílico, y la última que ha tenido ciertos problemas, incluso algún que otro susto, ha sido la ex participante de 'La isla de las tentaciones' Lucía Sánchez. La gaditana, a pesar de sus problemas con el padre del bebé, Isaac Torres, está feliz por convertirse en madre, pero los cambios que está experimentando su cuerpo y los problemas que está teniendo con su embarazo, al ser madre primeriza, le están preocupando. ¿El último? En el pecho.

Evidentemente, a la mayoría de mujeres les crece el pecho antes y después de dar a luz, pero en su caso, que se operó hace unos meses para aumentarse el busto, eso le está trayendo algún inconveniente: "Yo tengo una cicatriz alrededor del pezón, otra del pezón hacia abajo y otra debajo del pecho, pues la de debajo del pezón parecía que se me había abierto, y con unos bultos como hacia afuera", ha contado. Repasamos cómo es el embarazo mes a mes: resuelve todas tus dudas.

Lucía, asustada, acudió rápidamente a un especialista para que revisara que todo estaba en orden, y efectivamente. De hecho, le han dicho que cuando termine la lactancia y el pecho vuelva a su sitio, eso debería cerrarse porque es una cicatriz: "Ya no es por la estética, es por si podía pasar algo", ha dicho preocupada, aunque ahora algo menos tras conocer las indicaciones del doctor.

Por lo demás, parece que la joven influencer está teniendo un embarazo muy tranquilo y todo va sobre ruedas, sobre todo desde que ha tenido su primera ecografía y ha conocido más detalles de su bebé. Lucía ya ha decidido incluso el nombre que le pondrá a falta de saber si será niño o niña, aunque aún puede cambiar de idea: aquí le dejamos 160 nombres de niña originales y 110 nombres de niño cortos y bonitos.

