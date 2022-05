La maternidad puede ser una cosa muy bonita, y a pesar de su complicada situación personal, Lucía Sánchez se ha propuesto disfrutar de la gestación su bebé. La joven ex concursante de 'La isla de las tentaciones' anunció que se había quedado embarazada por sorpresa de Isaac Torres 'Lobo' poco antes de romper con él (el barcelonés le puso los cuernos con otra), y a pesar de todo, ella decidió seguir adelante con el embarazo. Una decisión que muchos han cuestionado y otros han aplaudido, pero está claro que lo importante es la felicidad de Lucía, y ella quiere tener este niño.

La gaditana ya ha compartido, a través de su canal de mtmad, su primera ecografía, pero lo que es todo un misterio es el sexo del bebé. Muchos han apuntado a que será un niño porque ella se refiere al bebé como "el niño" continuamente, pero ya ha aclarado que se refiere a él en término genérico, y que no será hasta más adelante cuando revele si se trata realmente de un niño o de una niña, aunque sí ha querido desvelar los nombres que ha elegido: para él Martín, Rodrigo o Mateo, y para ella Jimena, Manuela, Mía o Carmen, pero a pesar de que ella ya los tiene muy pensados, no ha querido desvelar el que más le gusta de cada sexo. Si tiene dudas, aquí le dejamos una lista de 110 nombres de niño y otra de 160 nombres de niña... ¡por si quiere darle una vuelta!

Por el momento, parece que la relación con el padre de la criatura sigue fría y algo tensa: Lucía sólo quiere tener buena relación con Isaac por el niño, pero ha dejado claro que no hay oportunidad de reconciliación, y más después de contar que le pilló con otra chica en la cama. Aún tienen sus más y sus menos, e incluso él denunció públicamente que Lucía 'no le dejaba' ir a las ecografías del bebé, algo que ella desmintió: en el hospital público sólo podía entrar ella por el protocolo covid, y cuando le invitó a acudir a una por la sanidad privada, él se excusó diciendo que tenía "un viaje", que luego nos enteramos que fue a México. A pesar de este feo episodio, él ha decidido respetar todas las decisiones de Lucía respecto al embarazo y no interponerse, ya que ya no son pareja y ella parece querer criar al bebé sola.

