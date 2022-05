Isa Pantoja, ¿cómo ve a su madre en los conciertos'

Isa Pantoja se ha pronunciado sobre cómo ve a su madre haciendo 'Las Américas'. La joven entraba en 'El Programa de Ana Rosa' desde el recinto ferial del Puerto de Santa María, ya que es la feria y le comentaba a sus compañeros cómo estaba viendo su madre en su gira latinoamericana. Isabel Pantoja esta triunfando tanto en Chile como en Argentina. A pesar de todos los problemas familiares que tiene, la artista ha dejado todo lo que le preocupa en el camerino para mostrarse pletórica en cada uno de sus conciertos.



"Si esa canción le hace pensar en sus hijos quiero pensar que piensa en nosotros. Mis abrazos los tiene, pero me es muy complicado comunicarme con ella y también ir (…) Ella no tiene teléfono y yo tengo que hablar con otras personas que están a su alrededor. Con estos comentarios me reafirmo en que ella no está bien", explicaba la joven. Isabel Pantoja suele lanzar mensaje tanto a través de sus canciones como en cada parada que hace en los conciertos. La artista dejaba claro que en su mente siguen estando sus hijos y sus nietos, algo que Isa Pantoja agradece. "Ella puede abrazarlos, si ese comentario lo dice porque ha cambiado el chip ojalá sea así. Como artista es innegable, pero en su vida se recluye de nuevo en Cantora. Volveremos a lo mismo. Ojalá lo haya dicho porque ha cambiado el chip", añadía algo reticente sobre la nueva actitud de su madre.

Kiko Rivera no ha dado ninguna opinión sobre el detalle que ha tenido su madre con sus hijos. El marido de Irene Rosales sí que intentó tener un acercamiento con su hermana, pero Isa Pantoja prefirió dejar que pasa un tiempo. El DJ ahora se encuentra recuperándose del coronavirus y de momento prefiere seguir con sus proyectos y no hablar de los problemas con su madre: "Comenzamos el día estupendamente. Positivo en Covid. Además, con todos los síntomas posibles. Ojú, qué malito estoy", explicaba Kiko a través de sus redes sociales.

