El caso judicial que enfrentaba a Paz Padilla con Mediaset, La Fábrica de la Tele y PubliEspaña ha dado un giro inesperado, y es que la humorista debía verse las caras con sus demandados este 31 de mayo en el Juzgado de lo Social nº 47 de Madrid, pero un suceso hacía que el despacho de abogados de la ex presentadora de 'Sálvame' se enterara 'in extremis' de este aplazamiento, que lo había pedido Mediaset. Por el momento, no se sabe el motivo que ha llevado a pedir esta medida a última hora, pero sí se sabe que les ha sido concedida y que la nueva fecha para el juicio será el próximo 10 de junio, tal y como adelantaba ESdiario.

La también escritora y empresaria decidió emprender medidas legales después de su despido fulminante de Mediaset el pasado enero de 2022, justo después de un tenso enfrentamiento con Belén Esteban donde ambas exponían su opinión sobre las vacunas contra el COVID. Las de Paz fueron de lo más polémicas al decir que "no sirven", pero cuando trató de explicarse sobre una Belén Esteban que no cesaba en sus reproches, decidió abandonar el plató. Una táctica muy utilizada en 'Sálvame' por todos los colaboradores, pero esta vez iba en serio: Paz se marchó para no volver nunca más. Pocos días después, se conocía su salida del grupo mediático. "Tengo la conciencia tranquila" fueron sus primeras palabras después de aquello.

Además, está previsto que Paz tenga que reencontrarse con algunos de sus antiguos compañeros, con los que apenas mantiene ahora relación. Sin duda, uno de los reencuentros más duros será el de Paz con David Valldeperas, que deberá acudir a declarar a favor de la empresa. La relación de la ex presentadora y su ex director llegó a su máximo esplendor cuando David salía con su mejor amigo, Xoan Viqueira.

Aún así, no todo son dramas judiciales en la vida de Paz Padilla: la escritora triunfa con su libro y la obra de teatro homónima 'El humor de mi vida', que escribió después del fallecimiento de su marido, Antonio Juan Vidal. Además, su empresa de marroquinería 'No Ni Ná', en la que trabaja con su hija, le está dando también muchas alegrías.

