Confirmado: Paz Padilla 'asistió' a la Sálvame Fashion Week. Todos hablan del reencuentro de Rocío Carrasco y José Ortega Cano en la Sálvame Fashion Week, la caída de Chelo en la pasarela o el 'descuido' de María Patiño por el que acabó enseñando el pecho. Pero poco de habla de la presencia de Paz Padilla en este especial dedicado a la moda que el programa recuperaba seis años después de la última edición. Mediset anunció el despido fulminante de la presentadora el pasado 2 de marzo alegando "el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero", cosa que hizo tras una gran bronca con Belén Esteban. Ahora, meses después, Paz Padilla ha 'regresado'.



El pasado 25 de mayo, la presentadora regresó a 'Sálvame' para asistir a la Fashion Week. No estuvo en el front-row, tampoco sus diseños de 'No ni ná' se vieron en la pasarela y no siguió los desfiles desde bambalinas. Entonces... ¿Cómo estuvo presente? Durante uno de los desfiles, Iconos, el programa quiso rendir un homenaje a Ouka Leele, la fotógrafa -icono de la Movida madrileña- que falleció el pasado 24 de mayo y que creo un original mural para celebrar el quinto aniversario del programa. Y en el que aparece Paz Padilla.



Una obra conocida como 'Olimpo de Sálvame', inspirado en Bollywood, pero con muchos toques personales y que fue muy comentada en 2014. La fotógrafa confesó en su momento que fue su hija María (Rosenfeldt), quien la convenció para hacer esta foto conmemorativa. En el mural Paz Padilla encarna a la mujer guerrera que todo lo ve y Jorge Javier Vázquez, el presentador, es el dios del Olimpo y el personaje central. Además, de Paz en este mural aparecen otros excolaboradores del programa como Raquel Bollo, Karmele Merchante y Rosa Benito.



