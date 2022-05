Belén Esteban se encuentra en plena recuperación después de haberse roto la tibia y peroné en un accidente en pleno plató de 'Sálvame'. La colaboradora ya descansa en su casa tras la intervención a la que se tuvo que someter el pasado viernes para poder recuperarse del todo de esta rotura inesperada. Más de una semana después de haber sido ingresada de urgencia y directa desde la cadena de Fuencarral, ya se encuentra al lado de su marido en casa, Miguel Marcos, de quien no se ha separado en todo este momento. Y es que, Belén ha pasado unas semanas muy difíciles anímicamente intentando superar lo que resulta estar parada en casa en un momento clave de su expansión como empresaria y mientras quería visitar a su madre.

Una circunstancia de la que Paz Padilla no estaba enterada y de la que no ha dudado en hablar a pesar de las rencillas entre ambas, y es que precisamente una discusión con Belén Esteban fue el detonante de su despido. Una bronca que entró directa a las polémicas más sonadas del programa.

Gtres

"Pobre, que se recupere", ha asegurado la ex presentadora al conocer la situación de su ex compañera. Pero Paz no se ha quedado ahí y ha mandado un mensaje con pulla incluida a Belén: "Me imagino que tiene que ser muy doloroso y que no se desanime y piense que las cosas suceden a veces para que maduremos. Yo de todo lo que me sucede en la vida saco siempre algo bueno. Hay que madurar y tener paciencia, leer y se pueden hacer muchas cosas que no estar solo tirada en la cama".

Además, sobre sus compañeros de 'Sálvame', Paz quiso aclarar que no le incomodó que Jorge Javier no la echara de menos "porque no hemos coincidido nunca", y no dudó en hablar sobre toda la polémica alrededor de la boda del hijo de Carmen Borrego: "son cosas de Sálvame. No me creo nada". Así daba una de cal y otra de arena para sus ex compañeros.



