Gloria Mohedano ha acudido junto a gran parte de su familia al homenaje que se ha realizado a Rocío Jurado en Chipiona cuando se cumplen 16 años de su fallecimiento. Un evento muy especial que suelen realizar cada año y al que en esta ocasión ha sido muy sonada la llamativa ausencia de Rocío Flores, que ya explicó la razón por la que le sería imposible acompañar a su familia. Ahora, durante este encuentro tan especial, la hermana de Amador Mohedano ha aprovechado para lanzar un 'zasca' a Rocío Carrasco que, como viene sucediendo desde hace mucho tiempo, no ha acudido a este evento.

La hermana de Rocío Jurado se ha mostrado muy feliz de poder estar en este acto tan especial un año más, confesando que le parece que la ceremonia ha sido muy bonita. "Ha sido muy bonito", ha indicado dejando claro que lo que más le ha gustado ha sido la misa. Descubre cuál ha sido la 'pullita' que le ha querido enviar a Rocío Carrasco haciendo click en el vídeo de arriba.

Gtres

Sin embargo, pese a las diferencias que tiene con su sobrina, no ha dudado en desvelar qué piensa sobre el museo de Rocío Jurado que se inaugurará próximamente después de todas las polémicas que ha habido sobre este asunto y que fueron uno de los detonantes de la ruptura de la relación entre Amador Mohedano y Rocío Carrasco. "Toda la familia estamos encantada, estábamos deseando que se abriera", ha reconocido asegurando que, pese a las diferencias que le separan, este es un tema que también les alegra a ellos.



