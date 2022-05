'Supervivientes' parece cada vez más un culebrón que un concurso de supervivencia, pero tampoco seremos nosotros los que nos quejemos, porque el reencuentro de Anabel Pantoja y Yulen Pereira en Cayo Paloma nos ha dado un gran momentazo... y lo que ha arrastrado con ello también. Los dos amigos (o así quieren verlo ellos) llevaban varios días sin verse después de la polémica reagrupación de los equipos. Anabel no paraba de echarle de menos y hasta de llorar por no poder verle ni abrazarle, y Yulen también se había mostrado más cabizbajo de lo normal por no poder estar con ella... así que el programa organizó un bonito reencuentro.

Cayo Paloma ha sido el lugar escogido, y ha sido aparecer Yulen en un bote y Anabel ponerse a llorar otra vez, pero en esta ocasión de la emoción. El abrazo ha sido infinito, y sólo se han separado cuando Jorge Javier, desde el plató de Madrid, les pedía que se separaran ya. "Mira lo que te había hecho, llevo tres días para dártelo, pero se ha deshilachado. Me llaman la ridícula de la edición porque llevo tres días con él", decía mostrándole el regalo que le había fabricado: un colgante con una cuerda y una concha.

La reacción del deportista al ver a su amiga fue también digna de entrar en los libros del romanticismo: "Deja de llorar, subnormal", le dijo en tono de broma. "¿Crees que Yulen te ha echado de menos?", le preguntó Jorge Javier Vázquez a Anabel. "Menos que yo seguro, pero yo lo que quería era verlo. Estaba ya con esa cosa de si estaba bien... Pensaba que se había olvidado de mí", apuntó ella antes de añadir: "Era como si me hubieran quitado un pulmón, yo claro que lo he echado de menos, es mi mitad", dijo muy clara.

La reacción de Omar al reencuentro de Anabel y Yulen

Si hay una palabra que podría definir la reunión de los dos supervivientes es 'efusiva'. Y aunque Anabel ha dicho muchas veces que también echa de menos a su ex, Omar Sánchez, y hasta se arrepiente de su separación, y que no sabe si le estará esperando cuando salga de Honduras, lo cierto es que parece que Omar, que ha apoyado públicamente a su ex, ha visto ese reencuentro en el que Anabel dijo que Yulen era 'su mitad'. Unas palabras con las que el canario ha reaccionado breve pero conciso en Instagram:

Con una cara con la boca cerrada y otra con un guiño, Omar ha dejado claro que 'mejor se calla' ante lo que ha visto, porque también es consciente de lo que Anabel ha dicho de él, pero no concuerda con su cariñosa actitud con Yulen. Está claro que tienen mucho de lo que hablar cuando ella vuelva a España...

Kiko Matamoros aconseja a Yulen que no salga con Anabel

Durante una conversación a la sombra de las palmeras, Kiko Matamoros quiso saber los sentimientos que esconde Yulen: ¿quiere salir con Anabel? ¿Le gusta de verdad? De momento, él dijo que es bastante su tipo aunque no piensa en una relación porque la conoce "desde hace un mes", pero el problema vino cuando dijo que buscaba una chica que entendiera su estilo de vida y le dejara su espacio y ser muy libre, porque también viaja mucho: "Entonces no salgas con Anabel", le aconsejó, y añadió: "Yo saldría corriendo, si crees que es la mujer que te va a hacer feliz… Ella tiene una historia que no tiene resuelta, entonces también me plantearía el papel de parche". Unas palabras que, lejos de animar al joven, le bajaron de un plumazo sus ilusiones con la sobrina de Isabel Pantoja.

