Desde que a principios del año 2020 sufriera un infarto, el torero Vicente Ruiz, más conocido por su apodo en los ruedos como 'El Soro', no ha recibido muchas buenas noticias. El matador ha pasado por varios sustos con el corazón, como el infarto de miocardio que sufrió en 2018 y este último de 2020, en el que la gravedad del mismo requirió que le tuvieran que practicar un cateterismo. Tal sería el diagnóstico que hasta se casó con su ahora mujer, Eva Rogel, en pleno hospital, aunque consiguió salir adelante. Tan sólo unas semanas después de recibir el alta, tuvo que volver a ingresar por una sepsis, que a día de hoy parece que se le ha complicado bastante.



Según ha contado al medio Informalia, el torero está preparado para recibir la peor de las noticias, que podría pasar por la amputación de una de sus piernas: "Si no hay más remedio que cortarme la pierna para garantizarme más tiempo de vida, lo aceptaré", ha explicado en sus declaraciones, y con mucha valentía aceptará su sino si así lo decide su doctor: "Confío ciegamente en mis médicos y haré lo que ellos consideren que es lo mejor para mí, aunque sea amputar. Tengo que ser realista y lamentarse no sirve de nada".

Gtres

Vicente Ruiz ha tenido muchos problemas de salud a lo largo de su vida, algunos derivados de accidentes durante el toreo, pero eso no ha impedido que hiciera lo que más le gustaba hasta que en 1994, con 32 años, tuvo que retirarse tras sufrir, seis meses antes, una caída que le afectó a una de sus rodillas de tal manera que perdió movilidad. Por aquello ha tenido que ser intervenido en más de 30 ocasiones, y hasta le fue implantada una prótesis biónica que es la que ahora podría perder en la amputación, pero nunca llegó a recuperarse del todo como para volver a torear, aunque lo volvió a intentar en dos ocasiones en 2014 y otra más durante las Fallas de 2015 en su Valencia natal. Desde entonces, muy a su pesar, no ha vuelto a vestirse de traje de luces.

