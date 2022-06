El salseo entre Yoli Claramonte y Jonathan Pérez está lejos de terminar: si en 2019 decidían poner fin a su relación y hacer como que el otro no existía de cara al público, ahora han decidido coincidir (con sus respectivas parejas actuales) en el reality 'Por siempre o jamás', donde se están enfrentando a los 'flashbacks' de su relación pasada y sus rupturas más sonadas. Yoli y Jonathan demostraron ser una pareja muy tóxica que no sabía estar junta pero tampoco separada -ya que rompieron y volvieron en numerosas ocasiones-, y ahora que están conviviendo bajo el mismo techo no han podido evitar que vuelva a abrirse el 'cajón de mierda'. Repasamos las rupturas más sonadas de los famosos.

Mientras veían vídeos de sus peleas y reconciliaciones, Jonathan ha intentado hacerle ver a Yoli que él se sentía de menos en su relación, y que mientras ella es muy transparente, él es más retrotraído, algo que ella siempre le echó en cara: "Tenía que haber cámaras para que fueras de cara conmigo, porque nunca en tu vida has sido una persona que te mojes. Siempre pones buena cara a todo, y es lo que me ha molestado siempre, que no cojas, vengas y me digas 'esto me ha molestado'", le recriminaba Yoli antes de soltar el gran bombazo.

Mediaset

Y es que si algo terminó de romper a Yoli fue que, tras muchas sospechas, Jonathan tuviera el valor de confirmarle que en julio de 2019 le había sido infiel. Él ha vuelto a pedir perdón por aquello, pero la cosa no ha quedado ahí, porque Yoli ha seguido sacando trapos sucios: "Tú me pusiste los cuernos mientras yo estaba preñada", ha dicho sin cortarse sobre la segunda vez que se quedó embarazada y tuvo que abortar por primera vez (el segundo aborto, natural, lo sufrió estando ya con Jorge). Una información sobre la que Jonathan ha intentado escurrir el bulto: "No lo sé, eso lo dirás tú", ha acertado a decir el surfista, que le pedía pruebas para demostrar lo que decía.

Mediaset

Una cosa que sí ha confirmado Jonathan es que le puso los cuernos a Yoli porque creía que ella también se lo estaba haciendo a pesar de no tener pruebas, y ha tenido que recular: "No hay nada que justifique una cosa que está mal hecha", antes de reafirmarse en que él ha aprendido mucho de esa relación y que ya no es la persona que era, algo que confirmaba su actual novia. "Yo lloro porque te he querido mucho", ha dicho Jonathan entre lágrimas, que también confirmaba que llegó a un punto en su relación que, cuando le estaba poniendo los cuernos, le dejó "a huevo el móvil para que lo viera y me mandara a la mierda", una confesión que ha dejado a todos patidifusos y que, si servía para algo, era para darle la razón a Yoli: no era capaz de expresar que estaba "harto de la relación".

Mediaset

La ex pareja no tiene pinta de que pueda volver a tener una relación sana y de buen rollo, y es que con todo lo que han tenido que pasar, da la impresión de que sólo podrán aspirar a una relación cordial por el bien de su hija en común, aunque seguiremos pendientes de su evoluciones en el reality. ¿Superarán sus diferencias de una vez por todas?

