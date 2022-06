María José Campanario ya está en casa. Después de tres días ingresada en el hospital tras dar a luz a su hijo, la mujer de Jesulín de Ubrique ha recibido el alta según ha confirmado el reportero José Antonio León. Lo ha hecho en medio de un gran secretismo a pesar de la gran cantidad de periodistas apostados en la puerta del centro hospitalario haciendo guardia para poder captar la primera fotografía de presentación del bebé. Una actitud que sigue en la línea con el hermetismo que el matrimonio ha guardado durante todo el embarazo.

En esta línea también se han mantenido Beatriz Trapote y Víctor Janeiro, los únicos que han visitado a la pareja durante su estancia en el hospital, a parte de Juls Janeiro, quien acudía a conocer a su hermano esta misma tarde llena de bolsas y evitando contestar a los reporteros de guardia en el hospital. Una escena que ha generado gran confusión entre todos los presentes y que se especula con que podría haber sido aprovechada para salir del centro.

Gtres

Lo cierto es que tanto María José como su bebé, se encuentra bien después de haber dado a luz y en perfectas condiciones ya en su casa recibiendo los consentimientos de su familia. Los hermanos mayores, Julia y Jesús, de 19 y 15 años respectivamente, estarán sin duda volcados con el nuevo miembro de la familia, una sorpresa que ni el matrimonio ni los jóvenes se esperaban, y que ha llegado como un buen regalo de cumpleaños para la mamá que apenas hace dos semanas cumplía 43 años.

