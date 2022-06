Kiko Jiménez ha vivido uno de los episodios más duros en la noche del viernes. Después de una tarde en la que había disfrutado de la visita de sus tíos y sus padres a los que no veía desde hacía dos año para enseñarles la nueva casa, todos se fueron a dormir, y algo se torció. "Anoche casi no lo cuento. Gracias por preocuparos, ha quedado en un susto", ha asegurado el propio protagonista de la historia a través de su perfil en Instagram donde ha dado los detalles de lo que le ha ocurrido.

Según el relato del propio Kiko: "nos fuimos a dormir sobre las 2. Sobre las 5 me despertó un dolor muy fuerte que seguramente fue provocado por la emoción o los nervios. No podía respirar y solo recuerdo ver llorar a mi gente del sufrimiento. Es muy duro solo el recordarlo". Y es que, en el momento de tensión su madre descolgó el teléfono para llamar a emergencias y a los pocos minutos acudieron dos ambulancias para poder tratarle y llevarle rápidamente al Hospital de El Escorial. "Pensaba que se moría en mis brazos, no podía respirar", ha confesado Carmina a 'Socialité'.

Ingresado ha permanecido toda la noche, haciéndole pruebas de todo tipo para descubrir de dónde le venía la presión y sensación de ahogo. "Ya está bien. Lo peor ha sido el susto porque le han hecho multitud de pruebas y todo está bien. Creen que ha sido algo emocional/ansiedad. Yo creo que se le ha acumulado todo", ha explicado Sofía Suescun más tarde en su perfil de Instagram.

Aún con el susto en el cuerpo, toda la familia se ha volcado en él de regreso a casa. Así el mismo Kiko ha publicado la fotografía de una paella que ha tomado junto a su madre y su chica, quienes han posado para la cámara, y es que el amor será sin duda la mejor medicina tras este mal episodio.

