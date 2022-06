Este domingo han fallecido prematuramente dos compañeras muy queridas en Antena 3. Son Inmaculada Salvador, productora de Noticias, y Miryam Romero, quien seguro que es recordada por muchos espectadores porque fue editora y presentadora desde los comienzos de Antena 3.

Mónica Carrillo no ha podido evitar emocionarse al anunciar en la segunda edición 'Noticias Fin de Semana' de Antena 3 la muerte de dos compañeras de la casa: Inmaculada Salvador y Miryam Romero. La ilicitana ya había advertido con anterioridad en su cuenta de Twitter que no iba a ser fácil. "Informativo muy duro hoy, pero allá vamos", había escrito.

"Acabamos la semana con una noticia muy triste para esta redacción", ha anunciado Mónica Carrillo para despedir el informativo. "Hoy han muerto prematuramente dos compañeras muy queridas en Antena 3: Inmaculada Salvador, productora de esta casa, y Miryam Romero, a quienes mucho de ustedes la recordarán porque ha sido nuestra editora y presentadora desde...", ha comunicado emocionada la presentadora, visiblemente rota de dolor, con la voz entrecortada y sin poder contener las lágrimas.

Mónica Carrillo no ha podido continuar con su intervención y desde la realización de 'Noticias Fin de Semana' han dado paso a un emotivo vídeo de poco más de un minuto de duración con el que Atresmedia ha rendido un sentido y sincero homenaje a Inmaculada Salvador y Miryam Romero. "Les pido disculpas porque la emoción ha podido con esa noticia tan conmovedora para todos nosotros. Volvemos el próximo sábado. Gracias por acompañarnos. Buenas noches", ha manifestado más serena después del vídeo.

En la redacción de @A3Noticias estamos desolados por la pérdida de Miryam e Inma. Éste ha sido nuestro homenaje a ellas y sus familias.

Siento mucho haberme roto al contarlo. Dicen que el exceso de verdad nunca es malo. Aquí había mucha verdad. 💔 pic.twitter.com/y9q2C24Cfb — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) June 12, 2022

Dos grandes profesionales

Miryam Romero ha sido editora del informativo de las 21:00 horas con Vicente Vallés hasta hace un par de años. Siempre intentando conseguir lo mejor de cada uno, la recordaremos como una persona clara y directa.

Con humor muy fino e inteligente, ella se describía en Twitter como mujer hipertensa, madre y periodista. Le respaldaban muchos años de experiencia gracias a una gran carrera profesional, también como subdirectora y presentadora, que nació en esta televisión a principios de los 90.

Inmaculada Salvador, se forjó en en 'A Fondo' y 'Alerta 112'. En su última etapa profesional estuvo en la redacción de Digital en Antena 3 Noticias.

