Ana María Aldón se está quedando sin apoyos en 'Viva la Vida'. La colaboradora ha protagonizado varios momentos de tensión con sus compañeros después de realizar una entrevista desde el Rocío donde los colaboradores le hicieron incómodas preguntas sobre su relación con Gloria Camila y Ortega Cano, unas cuestiones a las que ella eludió responder asegurando que no escuchaba bien debido al ruido que había a su alrededor. Una actitud que sus compañeros le han recriminado en su vuelta al programa.

Una de las primeras en mostrarse escéptica con ella ha sido Emma García, la presentadora ha mostrado sus dudas sobre el motivo por el que no respondió a las preguntas que le estaban haciendo desde plató. "Yo te preguntaba, pero tú no me escuchabas, pero sí oías por lo bajini a Isabel Rábago. Y dije: ‘mírala, qué tía’", le ha recriminado dejando ver que dudaba que realmente no escuchase nada. "¿No le dijiste a la gente que diera palmas cada vez que te preguntásemos algo?", le ha terminado preguntando directamente.

Telecinco

Por su parte, la mujer de Ortega Cano se ha defendido asegurando que en ningún momento hizo nada de eso y que fue sincera al decir que no estaba escuchando las preguntas. Tras vivir este tenso momento, la colaboradora tuvo que hacer frente también a las críticas de sus compañeros, un momento en el que Emma García decidió intervenir para intentar ayudarle sin mucho éxito. Al ver que Ana María no le escuchaba y no le dejaba expresar su opinión, la presentadora ha terminado explotando contra ella. Descubre qué le ha dicho y cómo ha sido este tenso momento haciendo click en el vídeo de arriba.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io