Julia Janeiro está más feliz que nunca y la culpa de ese gran sentimiento es su nuevo hermanito Hugo Janeiro Campanario. Después de tres días ingresada en el hospital tras dar a luz a su hijo, María José Campanario, Jesulín de Ubrique y el pequeño ya se encuentran en casa descansando y pletóricos junto al resto de la familia. La actitud del clan Janeiro sigue en la misma línea, y es que el hermetismo sobre el nacimiento de este bebé sigue siendo estricto. La que sí que hay querido demostrar cómo se siente tras el nacimiento es la joven.

Mediante sus redes, como buena influencer, Julia Janeiro habría confesado que "no podría estar más feliz". La joven ha subido un post en dónde se la ve radiante, y es que un nuevo miembro a la familia es un motivo de mucha alegría.

La publicación no ha tardado en llenarse de 'me gustas' y de comentarios bonitos en los que le desean a la familia lo mejor de lo mejor. "Enhorabuena por ese hermanito", "muchas felicidades, preciosa", "enhorabuena a toda la familia por el peque" o "qué felicidad...es un vínculo muy especial", son solo algunos los comentarios que le dejaban a la joven influencer en su último post.



Dos días después del nacimiento del pequeño Hugo, en la mañana del 9 de junio, la joven acompañada por su novio, llegaban al hospital Puerta del Sur de Jerez para conocer al bebé. Julia no quiso contestar a las preguntas de la prensa y rápidamente entraba en el centro hospitalario para darle un beso a sus padres y coger en brazos al pequeñín. Pero está más que demostrado que esta nueva etapa para todos es un motivo para disfrutar y celebrar.

