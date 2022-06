Julia Janeiro todavía no conoce a su hermano recién nacido y sabemos el motivo. El pasado 7 de junio, Jesulín de Ubrique y María José Campanario daban la bienvenida a su tercer hijo en común, el cuarto para el torero, un niño del que todavía no han revelado el nombre que llenó de alegría a toda la familia. El recién nacido y su madre ya han recibido las primeras visitas como la de Beatriz Trapote pero todavía no se ha visto en el hospital Puerta del Sur de Jerez, en Cádiz donde tuvo lugar el feliz acontecimiento, a la hija mayor de la pareja.

Julia Janeiro, a la que hemos visto posar sugerente en bikini en sus redes sociales, todavía no habría podido desplazarse a Jerez y permanece en Madrid y Alexia Rivas ha explicado en 'Ya son las ocho' cuál es el motivo de su ausencia. "Julia Janeiro no conoce todavía a su hermano porque estaba en Madrid sacándose el carnet de conducir. Irá próximamente con su novio, Tommy, a conocerlo", aseguró la colaboradora quien tiene relación con la pareja.

Gtres

Alexia desveló que Julia Janeiro ya sabía cómo iba a estrenar su nuevo permiso de conducir. "Se ha sacado el carnet y lo va a celebrar con un nuevo cochazo", añadió la periodista sin aclarar si el vehículo sería un regalo de sus padres. La joven está deseando poder viajar a Cádiz para conocer a su hermanito ya que está emocionada con el nuevo miembro de la familia al igual que sus hermanos Andrea, fruto de la relación de su padre y Belén Esteban, y Jesús. Lo que todavía no conocemos es el nombre del tercer hijo de Jesulín y María José. Aunque algunas fuentes apuntaban que podría llamarse Humberto, como su abuelo paterno, también suenan con fuerza Hugo o Daniel. Los 250 nombres para niño más originales y poco comunes.

