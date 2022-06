Hay episodios en la vida que a veces cuesta recordar por su dureza, pero a Sandra Pica no le ha importado contar cómo fue el gran accidente que tuvo a los 18 años poco después de sacarse el carnet de conducir. La joven, a sus 23 años, tiene su propia casa (aunque regalada) y es una gran amante del motor, y de hecho acaba de comprarse su tercer coche. Sin embargo, hace ya 5 años tuvo lugar uno de los episodios más negros de la vida de Sandra, que pudo haberle costado un gran susto: "El coche quedó siniestro", ha revelado en su canal de mtmad.



La influencer ha desvelado que, además, "fue de la manera más tonta", y el accidente consistió en que el coche de delante disminuyó bruscamente la velocidad y ella se estampó contra él al no pisar a tiempo el freno. "Para que os hagáis una idea, la reparación del otro coche fueron 300 euros. En el mío se destrozó el morro, saltaron los airbags...", ha relatado, añadiendo además que fue a las 3 semanas de haberse sacado el carnet. El problema de salud crónico que le han diagnosticado a Sandra Pica.

Aquel, un Audi A3 Sportback, fue su primer coche. De hecho, se lo compró a los 17 años, pero no fue hasta que cumplió los 18 y pudo aprobar el examen de conducir cuando lo cogió. Ese coche, sin embargo, parece que ya estaba gafado: uno de sus familiares, al moverlo, se dio también un golpe con él al ir a sacarlo del aparcamiento...

Posteriormente, y viendo que su Audi había quedado siniestro, decidió comprarse otro coche, un Mercedes Clase A, con el que se ha hecho miles de kilómetros. Su accidente no le supuso cogerle manía o incluso miedo a la conducción, sino todo lo contrario: ella disfruta mucho al volante, y por eso, tras amortizar su Mercedes, ahora se ha comprado su tercer coche de lujo, un 4x4: un Nissan Qashqai en color blanco del que no ha querido decir el precio, pero una búsqueda rápida nos indica que cuesta más de 30.000 euros. "Es mi capricho", ha confesado, algo que se puede permitir tras conocer cual es su negocio y lo bien que le va. Desde aquí le deseamos que lo disfrute... ¡y que tenga cuidado al volante!

