Sandra Pica es una mujer renovada. A pesar del problema de salud crónico con el que tiene que convivir, eso no ha hecho que la joven ex concursante de 'La isla de las tentaciones' y 'Secret Story' se amilane ante la vida. De hecho, eso le ha dado más fuerzas, si cabe, para salir adelante, y ahora ha anunciado, tras enseñar la nueva casa que está reformando para vivir, que tiene un nuevo proyecto profesional con el que está súper ilusionada.

La barcelonesa ya contó que su trabajo real está en el hostal que su familia regenta en Palafrugell: ella se ha criado ahí, empezó trabajando ahí y, a pesar de su fulgurante carrera como colaboradora de televisión e influencer, no quiere separarse de los suyos: "Al final es un negocio familiar que lleva 65 años. Mis bisabuelos se dejaron la piel, luego mis abuelos, luego mis padres... y yo no voy a hacerlo diferente. Me encanta comer y me encanta cocinar", reveló en su canal de mtmad, donde también comentó que se piensa profesionalizar y ampliar sus estudios de cocina y de negocios para sacar adelante el negocio familiar.

Ahora, Sandra tiene un nuevo cometido, porque tanto su hermana como ella se han convertido en co-propietarias al invertir su dinero en el negocio: han ampliado el mismo con una zona chill-out con reservados junto a la piscina, una zona que van a regentar ellas y de la que se van a ocupar por completo, además de seguir con sus funciones en cocina, en sala o limpiando. "A mí no se me caen los anillos, porque me he criado haciéndolo", ha dicho tajante Sandra, que tampoco esconde su miedo: "Estoy acojonada".

De momento, la ampliación del negocio sigue en obras, pero esperan tenerlo listo para el inicio del verano que, por cierto, está a la vuelta de la esquina. Aunque no se espera que les vaya nada mal, porque nosotros mismos hemos comprobado en la página web de su hostal que tienen una altísima ocupación en los meses estivales y hace ya muy difícil conseguir un hueco en alguna de sus habitaciones. Vamos, que trabajo no les va a faltar. ¡Y nosotros que nos alegramos!

