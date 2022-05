Sandra Pica, desde que se diera a conocer en 'La isla de las tentaciones', no ha parado de trabajar, y ahora que ha confesado que tiene planes de un nuevo proyecto en su ciudad y que está sacando adelante el negocio de su familia cocinando y siendo camarera, ahora ha querido contestar en su canal de mtmad a las asunciones que sus seguidores tienen sobre ella, donde ha salido a colación un tema bastante espinoso para Sandra: la relación con su familia y, en especial, con su padre biológico.

Sandra no ha escondido nunca a su madre: ha salido en televisión, ha salido en su canal tras mucho pedírselo... pero su padre ni está ni se le espera. Por eso la joven, que no ha querido entrar en demasiados detalles, salido al paso para dar alguna explicación: "No es que no tenga trato o relación con mi padre biológico, pero no tengo el típico trato de vernos y hacer planes juntos. Nos llamamos, él se preocupa... pero sin más".

Sus padres se separaron cuando ella tenía apenas 5 añitos. Después de eso, su madre se echó un nuevo novio, con el que lleva desde entonces y, al haberse criado con él, a día de hoy asegura que le llama "papá". Lo que no ha querido decir es si a su padre biológico también le llama 'papá' o si al tener esa relación distante con él le llama de alguna otra forma o simplemente por su nombre de pila. "Hasta ahí voy a hablar por ahora", ha dejado claro Sandra, que sin embargo quizá se anime al ver el interés que ha suscitado esta declaración.

¿Sandra Pica tiene una familia millonaria?

Tras conocerse que la madre de Sandra le había cedido una casa a la que ella sólo le ha hecho una reforma para entrar a vivir, se especuló sobre si la familia de la influencer y colaboradora televisiva tenía mucho dinero. Sandra no ha escondido que en su familia no hay problemas de ese tipo, pero que son una familia completamente normal y de clase trabajadora: "Sí es verdad que mi familia tuvo un golpe de 'suerte' y tuvo una ayuda para empezar con una nueva vida, pero el dinero, cuando lo inviertes, te quedas a cero, y tienes que generarlo tú trabajando. Es muy distinto ser de una familia millonaria y ser de una familia trabajadora".

Ella, además, ha dicho que se siente realizada trabajando, y que se siente orgullosa de, a sus 23 años, poder decir que todo lo que tiene lo ha conseguido trabajando y moviéndose mucho: "Hago lo que haga falta y consigo lo que quiero currando. Trabajar es muy sano, y yo vivo de mi trabajo, de levantarme a las 7 de la mañana", ha sentenciado.

