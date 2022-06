Ángeles González-Sinde, escritora y guionista de reconocido prestigio, fue ministra de Cultura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una época difícil para ella, ya que su salida coincidió con uno de los momentos más duros de su vida, la muerte de su hermano menor en un accidente de tráfico, sobre el que escribió el libro 'El buen hijo', finalista del Premio Planeta. Poco podía imaginar Ángeles entonces que la vida le tenía reservado otro golpe, el fallecimiento inesperado de su pareja, el editor Claudio López-LaMadrid. Dos duelos que han marcado su vida, y a los que ha intentado enfrentarse trabajando y dirigiendo la película 'El Comensal', recién estrenada. Una adaptación de la novela de la escritora Gabriela Ybarra, nieta de Javier de Ybarra, asesinado por ETA en junio de 1977. "Es una idea que me rondaba por la cabeza desde que se publicó la novela de Gabriela Ybarra en 2015, aunque tuve que esperar varios años, ya que trata de una experiencia muy traumática, la muerte de la madre de la autora, víctima de cáncer, y del secuestro del abuelo asesinado por ETA antes de que ella naciera", asegura. 20 series españolas recomendadas de Netflix para un maratón.

"Le pedí que me diera libertad para escribir el guion. Estuvo de acuerdo porque hay partes del libro que han quedado fuera, y por eso era importante estar de acuerdo, ya que se trata de dos familias a quienes habíamos cambiado los nombres, porque esto no es un documental sino una película" cuenta la directora sobre 'El Comensal' y revela que lección cree que se ha sacado de los años de plomo. "Ahora que estamos promocionando la película, la gente valora mucho la ternura con la que la autora habla de un problema difícil, dramático, del lógico desasosiego de la familia y cómo evoluciona toda la historia, que tiene algo de luminoso" y añade que a ella le gusta que la vida sea luminosa a pesar de haber perdido a varios seres queridos como su hermano pequeño o su pareja.

"A pesar de que las cosas sean difíciles, entre las personas podemos encontrar afectos que nos sirven para seguir adelante. 'El Comensal' es una película que al igual que la novela, huye de juzgar, quedándose con los sentimientos de la familia ante el drama que vivieron. Y no porque lo sucedido no sea condenable, que lo es, sino porque eso ya se ha contado en otros sitios. Gabriela, autora de la novela, y Ángeles tienen en común el dolor por haber perdido a sus seres queridos. "Lo que te hace el dolor es valorar más la alegría y lo que te saca adelante es la mano tendida de los demás. Hace tres años y medio que perdí a mi pareja, hoy te puedo decir que estoy sola y que empiezo a sentirlo de otra manera", afirma y reconoce que la soledad no le pesa. "No, porque a veces hace falta simplemente hacer ganchillo mientras escuchas la radio. Dejar el móvil en casa y salir a hacer recados, a pasear sin prisa, es muy saludable", dice.

Ángeles es, junto a Boris Izaguirre e Isabel Sánchez, la guionista de la serie de Miguel Bosé y revela cómo ve al cantante. "Muy bien, supongo que vendrá a pasar el verano aquí, aunque ahora por los niños el curso escolar le marca mucho" y también cuenta cómo están sus propias hijas. "Valentina, la mayor, tiene 24 años, es actriz, también escribe, ha estudiado en Londres y tiene un papel en 'El Comensal'. Es muy trabajadora. Y Estela, la pequeña, va a cumplir 18 dentro de nada y es más reservada que su hermana", cuenta. Repasamos el árbol genealógico de la familia de Miguel Bosé.

Ángeles González-Sinde reconoce que el Covid ha afectado mucho a su gremio. "No tengo las cifras, pero ha afectado al mundo del espectáculo y también a los museos y al sector de la cultura en general, porque ha sufrido una parálisis grande que está costando recuperar. Y en cuanto al cine, la gente se ha acostumbrado a verlo en su casa, siendo como es un acontecimiento cultural y social" y revela qué pasos están dando para ese cambio. "Con 'El Comensal' lo estamos haciendo. Vamos a salas pequeñas, a lugares donde la gente se puede hacer socio para participar en los coloquios que se organizan después de ver la película. En Valencia se dieron dos pases, con lleno total" y revela cómo fue conocer en persona a Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stone. "Pues sí, mira que he conocido gente importante en mi vida, pero yo qué sé, verle en persona fue mágico", asegura. Todos los famosos que han dado positivo en coronavirus.

Entrevista realizada en el Museo Reina Sofía. Calle de Santa Isabel, 52, Madrid.

Su foto favorita

"Esta foto me gusta porque se nos ve a Gabriela Ybarra y a mí, muy compenetradas, viviendo un momento feliz", dice la directora.

