Aunque no pueda acudir a los platos para defender a su gran amiga Anabel Pantoja, Belén Esteban hace todo lo que puede por sus redes sociales. La de Paracuellos de Jarama sufrió un accidente en 'Sálvame' y se hacía una fractura en el pie de la que tuvo que ser operada. Ahora se encuentra en reposo, pero nada le impide defender a su amiga en el concurso. En este caso, la colaboradora se ha "echado encima" de otro compañero, Kiko Matamoros, que está siendo muy duro con respecto a dar su opinión sobre la relación de la sevillana y Yulen Pereira.

Belén Esteban ha dejado claro en sus historias de Instagram que no le parece nada bien que Kiko Matamoros se haya mostrado tan crítico con Anabel Pantoja. "Kiko Matamoros como siempre, consejos vendo que para mí no tengo. Que cada uno viva su vida como quiera, con sus aciertos y sus errores. Lo importante es vivir, mi gordi, Anabel Pantoja", escribía la colaboradora en sus stories.



"Esto va a durar lo que dure el concurso. Yo ya le avisé de lo que pensaba de él porque me parece que era lo justo", eran las palabras exactas del colaborador. En principio Matamoros lo que quiere es proteger a su compañera tanto de concurso como de programa, pero otros lo dudan como es el caso de Belén Esteban y creen que es simplemente para fastidiar.

Por ahora tanto Yulen como Anabel hacen oídos sordos y continuan "conociéndose". De hecho, los supervivientes se han besado en la isla, aunque cuando creían que nadie les estaba viendo.

