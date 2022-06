Belén Esteban no está precisamente en su mejor momento, y es que la colaboradora de 'Sálvame' se recupera -tras un accidente en el plató de 'Sálvame' mientras recreaba una prueba de 'Supervivientes'-, de una rotura de tibia y peroné que le ha hecho pasar por quirófano para ser operada. La recuperación está siendo lenta, pero Belén no pierde la sonrisa ni las ganas de trabajar, y aunque hace unos días confesó que 'la vida se le había parado' muy compungida, lo cierto es que gracias al apoyo de los suyos lo está sobrellevando mucho mejor: su marido, Miguel, ha demostrado ser su mayor apoyo, pero no el único.



La de Paracuellos, que ha confesado estar muy agobiada, ha querido compartir con todos sus seguidores el momento más tierno de los últimos días en sus redes sociales: un bonito abrazo con su madre, María del Carmen Menéndez, a la que la colaboradora ha calificado como "su mejor medicina", y es que sabiendo lo apegadas que están ambas, seguro que a Belén no le está faltando de nada y su madre le está ayudando en todo mientras ella está con una férula y teniendo que moverse con silla de ruedas.

Fue la propia Belén la que quiso dar los detalles de su accidente en una llamada en directo el pasado 17 de mayo a 'Sálvame', y el parte médico no era nada halagüeño: "No me he hecho una fractura, me he hecho un fracturón. Me he jorobado el pie. Me han puesto 20 tornillos y 2 placas y soy diabética. No ha sido fácil. No lo estoy pasando bien. Hoy he ido al médico y no puedo apoyar el pie entre 3 y 8 semanas. Y luego necesito rehabilitación. El problema no está en que me he roto la tibia y el peroné, sino también ha habido desplazamientos. Es más complicado".

Pasado lo peor, Belén ya se recupera en casa poco a poco con la rehabilitación, y parece que hasta le han vuelto las ganas de trabajar: su empresa, 'Sabores de la Esteban', sigue a pleno rendimiento, y ha sido ella misma, sin ocultar su silla de ruedas y su pierna en alto, la que ha querido hacer promoción de sus productos a través de las redes sociales, porque parece que lo de descansar no va con ella. ¡Ánimo!

Belén Esteban Instagram

