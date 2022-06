Ana Rosa Quintana reaparecerá en una fiesta tras ser operada

Después de 7 meses de retiro, Ana Rosa Quintana vuelve poco a poco a la vida pública. La presentadora ha anunciado que estará en una fiesta de lanzamiento internacional de una marca de cosméticos prevista para este 21 de junio. Un anuncio que ha revolucionado el mundo de la comunicación debido a que se trata de muy buenas noticias sobre la evolución de la reina de las mañanas. Se trata de un evento de altura donde ha confirmado ya su participación y al que también acudirán rostros conocidos de la prensa rosa y la comunicación como Gloria Camila, Luján Argüelles o Sonia Ferrer. Además, contarán con la actuación musical de Marta Sánchez. Así se reencontrará con gran parte de la crónica social en un evento informal en el que la podremos ver en un photocall por primera vez desde que en noviembre anunciara que le había sido detectado un cáncer de mama del que se ha tratado y operado durante este tiempo con, como vemos, grandes resultados.

Esta será su primera aparición oficial tras meses alejada de los focos, enfocándose únicamente en la recuperación de su salud, lo que ahora era (y sigue siendo) su total prioridad. Y es que, hasta que no se viera con fuerzas no tomaría esta decisión.

Aunque no es la primera vez que la veremos después de la operación puesto que la presentadora se dejó ver en los toros recientemente junto a Cristina Tárrega. "Estoy bien, estoy estupendamente, muchas gracias. Estoy bien, empezando la vida otra vez. Creo que ya lo hemos superado, ya veremos", aseguraba Ana Rosa confirmando que su vuelta a la tele será "enseguida".

Ahora, tras este anuncio, han sido muchos los que se han aventurado a pronosticar que Ana Rosa Quintana volverá a estar al frente de su programa el próximo mes de septiembre, algo que ya aventuró su sustituto, Joaquin Prat, y que, de confirmarse, será señal de que ha superado por completo el cáncer.

