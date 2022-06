Blas Cantó ha vuelto a la escena pública. Después de un merecido descanso tras haber representado a España en Eurovisión en 2020 y 2021, y haberse dedicado un tiempo a sí mismo, sobre todo tras las grandes pérdidas familiares tras la muerte de su abuela y su padre, el cantante ha anunciado el lanzamiento de su nuevo single, 'El bueno siempre acaba mal'. Una canción con un claro tinte autobiográfico que ha explicado a través de un vídeo de Tik Tok en el que ha expuesto qué hay detrás de la letra de esta canción: un infierno que él mismo vivió con su ex novio hace ya una década y que ha explicado sin ningún pudor dedicándole una de las estrofas más explicativas de la canción.

"Ahora sí que me vas a escuchar", empieza diciendo Blas Cantó en el vídeo que dedica a su ex. "Aunque no fuiste bueno conmigo, la verdad te estoy agradecido, vaya pena que seas así, es que ahora eres tú el que sufre por mi. Si quieres, dale dale, sigue el juego, dale dale, que me gustó, malo malo voy a ser yo, voy a ser yo. Ya no me importa que te enamores, ya no doy flores porque el bueno siempre acaba mal. Ser caballero no me interesa, no hago promesas, porque el bueno siempre acaba mal".

En el vídeo, el propio cantante explica que se trata de una canción dedicada a uno de sus ex con el que rompió hace ya 10 años. La relación duró solo 2 años pero Blas dejó "todo por él mientras él llevaba una doble vida" que descubrió después de dejarle aunque durante la relación pudo intuirlo debido a que tonteaba con otros chicos incluso estando él delante, algo que, lógicamente, le dolía. "Cuando le dejé me enteré de que se había liado con varios estando conmigo. Luego hizo campaña contra mi", añade.

Sin embargo, el tiempo ha podido curar la herida del cantante, quien ha confesado que le ha dedicado muchas de sus canciones a este chico, "que ha tenido que escuchar en la radio, de fiesta... Espero que esta la baile mucho". Y es que esta relación, aunque corta, marcó mucho al murciano debido a la intensidad con la que lo vivió y el dolor que le causó, el cual ha sabido transformar en éxitos musicales.

